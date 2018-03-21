HMD Global анонсировала старт продаж в России новой Nokia 6

HMD Global, финская компания, разрабатывающая устройства под брендом Nokia , анонсирует старт продаж в России новой Nokia 6. Первого смартфона Nokia участника программы Google - Android One.

Новая Nokia 6 поступит в продажу 27 марта. Ориентировочная розничная цена – 17,990 тыс. руб.

В рамках концепции Android One на новом Nokia 6 реализована программная среда Google. На протяжении не менее 2-х лет смартфон будет получать регулярные обновления операционной системы, включая все передовые разработки Google, например, Google Ассистент.

Новый смартфон Nokia 6 на базе процессора Qualcomm Snapdragon 630 имеет более компактный (148,8 x 75,8 x 8,6 мм) и долговечный (из алюминия 6000 серии, прошедшего 11-часовой процесс двухтонового анодирования и полировки) корпус. По заявлению производителя, новинка работает на 60% быстрее чем предшествующая модель, поддерживает функцию Dual-Sight, имеет оптику ZEISS; режим двусторонней сьемки позволяет снимать одновременно на фронтальную и основную камеры и транслировать интересные моменты на разделенном экране сразу в Facebook Live или YouTube Live. FHD экран с разрешением 1920х1080 выполнен из ударопрочного стекла Corning Gorilla Glass.

Кроме того, устройство обладает 32 ГБ встроенной памяти и слотом для карт MicroSD (поддержка до 128 Гб). Размер оперативной памяти составляет 3 ГБ. Смартфон обеспечивает быструю зарядку через USB-C и работает под управлением ОС Android Oreo.