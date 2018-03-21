Finam.ru запустил раздел о криптовалютах и ICO

На сайте Finam.ru открылся раздел, посвященный криптовалютам. Здесь публикуется оперативная информация о ситуации на криптовалютном рынке, комментарии и аналитические обзоры от экспертов рынка.

Запуск нового тематического раздела обусловлен растущим интересом к криптовалютному рынку и появлением у российских инвесторов возможности принимать участие в торгах фьючерсами на биткоин. Он разрабатывался, как место, где любой желающий сможет получить консолидированную информацию по текущей ситуации, оценить прогнозы аналитиков рынка и выбрать для себя оптимальную инвестиционную стратегию. Особое внимание в новостях и комментариях уделяется вопросам регулирования рынка криптовалют в России и в мире.

На сайте в режиме реального времени транслируются котировки Биткоина, Эфириума, Биткоина кэш и Лайткоина, доступны инструменты технического анализа, с помощью которых пользователи могут спрогнозировать вероятное изменение цен криптоактивов.

«Всего несколько лет назад само понятие криптовалют стало известно широкой общественности. И с тех пор они стали постоянным элементом новостей, обсуждений, экспертных мнений. Но поток информации настолько широкий, что выделить в нем главное не всегда возможно. Для решения этой проблемы и был запущен криптовалютный раздел на портале Finam.ru. Мы поставили перед собой цель создать место, где будет собрана самая актуальная информация о криптовалютах, их использовании и инвестициях в них. Этот шаг поможет сделать процесс работы с криптоактивами более понятным и прозрачным, инвестору теперь не придется гадать, как поведет себя биткоин завтра, какая судьба ждет конкретный ICO, какие альткоины имеют наибольший потенциал», – говорит заместитель генерального директора портала Finam.ru Сергей Кудряшов.