World of Tanks получила крупнейшее обновление в истории игры

World of Tanks, массовая многопользовательская игра для PC, обновилась до версии 1.0 и перешла на новый графический движок Core, обеспечивающий игре современную «картинку». Обновление стало крупнейшим в почти 8-летней истории танковой MMO с миллионами игроков. Поклонники игры в СНГ одними из первых получили доступ к обновленной версии игры World of Tanks. «Танкисты» уже идут к новым победам на 29 знакомых картах, воссозданных заново в HD-качестве, и в новой локации «Штиль». World of Tanks получила дополнительные физические эффекты — разрушаемость объектов, намокание и загрязнение техники — и новый оригинальный саундтрек.

Официальным техническим партнером обновления 1.0 стала компания Intel. Партнерство позволило привести World of Tanks в соответствие с современными технологическими стандартами.

«Переход на движок Core собственной разработки позволил нам поменять технологическую основу игры, — сказал Милош Йержабек, директор по разработке World of Tanks PC. — Теперь у нас есть прочная база на много лет вперед, чтобы продолжать улучшать "Танки" и радовать наших игроков».

«Мы поддерживаем разработчиков игр, внедряющих передовые технологические решения, — сказала Мишель Шуапразер, старший директор программ взаимодействия с разработчиками Intel. — Качественные изменения, которые Wargaming провела в World of Tanks, способны обеспечить игрокам совершенно новый уровень впечатлений».

Вместе с переработанной графикой World of Tanks получила новый динамический саундтрек. У каждой из 30 карт теперь есть своя уникальная тема, которая развивается в зависимости от хода сражения. Все треки связаны с музыкальными традициями стран, которыми вдохновлялись разработчики при создании боевых локаций. Новый оригинальный саундтрек World of Tanks доступен для скачивания и прослушивания бесплатно на всех ведущих музыкальных платформах: ВКонтакте, Яндекс.Музыка, iTunes/Apple, Google Play, YouTube и других.

World of Tanks отмечет выход обновления 1.0 масштабным событием «Боевой путь» — двухнедельным марафоном соревнований с богатыми наградами. С 23 марта по 6 апреля «танкисты» смогут завоевать многочисленные внутриигровые бонусы, а также призы от Intel.