«Росэлектроника» завершила модернизацию производства электронно-компонентной базы в Великом Новгороде

«НПП «Старт» (Великий Новгород), крупный производитель электронно-компонентной базы (ЭКБ) холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, завершил инвестиционный проект по реконструкции и модернизации производственных мощностей, который реализовывался в течение пяти лет. В рамках проекта, финансируемого за счет бюджетных инвестиций и собственных средств, предприятие закупило более 130 единиц производственно-технологического и испытательного оборудования.

В частности, в рамках модернизации введены в эксплуатацию высокопроизводительные и высокоточные обрабатывающие центры, металлорежущие станки различного назначения, высокотемпературные печи, диагностическое, измерительное и сварочное оборудование, климатические камеры. Также проведены работы по обеспечению устойчивого функционирования систем энергоснабжения при воздействии различных внешних факторов.

Кроме того, на НПП «Старт» осуществлен монтаж новых современных гальванических линий и вспомогательного оборудования с электронным контролем параметров процесса. Завершена реконструкция испытательной станции, позволяющей проводить полный объем испытаний производимой продукции в соответствии с требованиями стандартов «Климат-7».

При этом все реконструированные помещения соответствуют требованиям производственной гигиены по классу чистоты 8 ICO.

К моменту начала работ по техническому перевооружению износ оборудования НПП «Старт» достигал 90%. Предполагается, что модернизация позволит предприятию значительно сократить производственные издержки, обеспечить серийный выпуск перспективных изделий, а также создать новые высокотехнологичные рабочие места.

«НПП «Старт» (в составе холдинга «Росэлектроника» входит в концерн «Созвездие») специализируется на производстве электромагнитных реле и переключателей, которые применяются в электронной аппаратуре общепромышленного, военного и космического назначения, а также используются в сфере электроэнергетики, машиностроения, авиационной промышленности и высокотехнологичных средствах связи.