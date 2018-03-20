QSAN представила три новых модели серии XCubeNAS XN5000

QSAN Technology объявила о выпуске трех новых моделей NAS серверов серии XCubeNAS XN5000: XN5008T, XN5008R и XN5012R. Эти серверы в настольном исполнении и для монтажа в стойку характеризуются высокой скоростью обработки данных и предоставляют компаниям возможность гибкого масштабирования по мере роста их бизнеса.

«Эти новые модели серии XN5000 предлагают небольшим компаниям высокую производительность и надежную защиту данных, - сказал Пегги Венг, менеджер по продуктам NAS компании QSAN. - Они обеспечивают самую современную защиту данных премиум уровня, а также обладают передовым функционалом, включая поддержку технологии WORM, использование дисков с поддержкой шифрования и многочисленные приложения для виртуализации и резервного копирования данных».

Серия XCubeNAS XN5000 построена на базе двухъядерного процессора Intel Celeron 2.9. Модель XN5008T имеет объем памяти 8 ГБ DDR4 ECC с возможностью расширения до 32 ГБ, а модели XN5008R и XN5012R до 64 ГБ.

Серия XCubeNAS XN5000 построена на передовой и вместе с тем простой в использовании проприетарной операционной системе от QSAN QSM 3.0, использующей ZOL (ZFS on Linux) - транзакционную файловую систему уровня enterprise. Богатый функционал, включая дедупликацию, компрессию, SSD кэширование, Auto Tiering, снапшоты и репликацию выводит совместный доступ к данным, резервное копирование и безопасность на совершенно новый уровень. А использование отдельных слотов для SSD и даже NVMe дисков позволяет реализовывать весьма требовательные к производительности задачи.