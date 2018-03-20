Panasonic и TrueConf протестировали совместимость своих решений

Panasonic и TrueConf объявили об успешном тестировании на совместимость программный сервер TrueConf с SIP-видеотелефоном Panasonic KX-HDV430 и линейкой оборудования для конференц-залов Panasonic KX-VC1000, KX-VC1300, KX-VC1600 и KX-VC2000.

Интеграция программного сервера TrueConf Server с видеотелефоном KX-HDV430 и линейкой оборудования для конференц-залов серии KX-VC была реализована без дополнительных доработок через шлюз, который обычно используется в решениях TrueConf для связи с внешними абонентами и терминалами. Пользователи видеотелефонов и ВКС-систем высокой четкости Panasonic могут присоединяться к запущенным на TrueConf Server конференциям, используя внутреннюю нумерацию SIP-сервера (IP-АТС).

Одним из центральных элементов решения выступают системы Panasonic KX-VC1000 — KX-VC2000 со встроенным MCU, которые могут использоваться в качестве полноценных ВКС-систем с поддержкой Full HD видео при съемке 60 кадров в секунду. Различия в линейке оборудования от Panasonic заключается в масштабах проводимых конференций: от формата «точка-точка» в KX-VC1000 и четырех подключений в KX-VC1300, до 10 в KX-VC1600 и 24 подключений в KX-VC2000. KX-HDV430 — первый видеотелефон Panasonic, который поддерживает до 16 SIP-линий, ориентированный на корпоративное использование.

Использование любого оборудования с поддержкой SIP при проведении конференций делает решение большинства рабочих вопросов быстрым и эффективным, вне зависимости от местонахождения абонентов. Специалисты компаний TrueConf и Panasonic уверены, что новое комплексное решение найдет применение в самых разных областях бизнеса. Интеграция полностью устраняет барьер в видеокоммуникациях между пользователями TrueConf и Panasonic, а также открывает новые возможности для совместного использования решений обеих компаний для проведения видеоконференций любого масштаба.

«Мы рады предоставить нашим пользователям и клиентам Panasonic возможность совместного беспрепятственного использования решений TrueConf и оборудования Panasonic, — отметил Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Интеграция доказывает полную совместимость отечественного решения с системами ведущих мировых производителей».