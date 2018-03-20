Nethouse запустил тариф «Первый» для новых пользователей

Nethouse, российский конструктор сайтов для бизнеса, запустил тариф «Первый» для новых пользователей. Стоимость тарифа составляет 12 руб/год, а регистрация домена в зоне RU или РФ — 140 руб/год.

«Возможности нового тарифа обширны: есть подключение своего домена и почта, сервисы статистики, онлайн-оплата и даже промокод на рекламу в Google номиналом 2 тыс. рублей, – сказал генеральный директор Nethouse Денис Имшенецкий. – Предприниматели также получат доступ к полноценному интернет-магазину».

С помощью Nethouse любой предприниматель может создать сайт компании, сайт специалиста, интернет-магазин, лендинг или портфолио. Без программирования. После короткой регистрации необходимо выбрать шаблон, в т.ч. из полностью готовых сайтов разных тематик, и наполнить его своими текстами и материалами. После этого регистрируется и подключается домен, производятся другие настройки.

«На все про все у человека, который впервые создает представительство в Сети, уйдет не более одного дня, – отметил Денис Имшенецкий. – Получившийся сайт имеет мощный функционал, профессионально выглядит, правильно отображается на мобильных устройствах и высоко ранжируется поисковыми системами».

Nethouse предоставляет собой полноценную платформу для создания сайтов. Помимо конструктора, здесь есть услуги продвижения в поисковых системах и настройки рекламы, регистрация доменов более чем в 150 зонах, бесплатное обучение интернет-маркетингу, а также сеть Агентов по всей России, которые помогут создать сайт «под ключ», написать тексты, подготовить изображения и т.д.

По данным компании, на Nethouse в данный момент работает около 1 млн сайтов на 3 языковых версиях. Их создают преимущественно представители малого бизнеса России и стран СНГ. При этом более 60% из них проживают не в Москве и Санкт-Петербурге.