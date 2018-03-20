«Мегафон» опубликовал статистику разговоров своих абонентов в рамках завершившейся акции «Тюльпаны для мамы»

«Мегафон» поделился статистикой, согласно которой женщины в среднем общаются со своими мамами по телефону на минуту больше, чем мужчины. В выборку вошли более 10 тыс. человек: 7 тыс. женщин и 3 тыс. мужчин. Так, за период акции (7 дней - с 21 февраля по 28 февраля) в среднем женщины тратили на 1 телефонный разговор с мамами 4 минуты 36 секунд, когда мужчины только 3 минуты 20 секунд. При этом по максимальной длительности телефонного разговора прекрасный пол обогнал мужчин уже на целых 1,5 часа: самый продолжительный женский телефонный разговор с мамой составил 4,5 часа, а мужской – 3 часа.

Значит ли это, что при рождении девочки мамы могут гарантировано рассчитывать на 1 дополнительную минуту разговора по телефону, в «Мегафоне» не сообщили. Зато статистика наглядно показывает, что без звонка мамы девушек точно не останутся: за 7 дней женщины позвонили мамам 27 тыс. раз, а мужчины – 11 тыс.

«Нашим абонентам удалось сделать своих мам счастливее в праздники – и это настоящая победа, доказательство того, что технология может обладать человеческим лицом. А еще, интересное наблюдение – уже который год активность абонентов на 8 марта по всем параметрам обгоняет показатели за 23 февраля. Если сравнивать оба праздника в цифрах, то в этот раз число отправленных СМС выросло на 60%, а объем минут и интернета – на 40%. Возможно, все потому, что мужчины немногословны. Но мы постараемся придумать что-нибудь интересное и для наших дорогих мужчин», – отметила Снежана Черногорцева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «Мегафона».

Как отмечают аналитики «Мегафона», некоторые абоненты предпочли не только звонить в другие города, но и отправиться на мартовских праздниках за границу. Лидерами стран по объёму передачи данных стали: Абхазия, Франция, ОАЭ, Италия, Германия, Белоруссия, Таиланд, Финляндия, Турция, Испания. Уезжали из Москвы на праздниках и в города России - лидерами стали Санкт-Петербург и Краснодар. А также Владимирская, Тверская, Калужская, Тульская, Рязанская, Ярославская, Воронежская и Смоленская области.

Ранее «Мегафон» запустил приуроченную к 8 марта акцию «Тюльпаны для мамы». По правилам акции с мамой нужно было проговорить 150 минут за 7 дней. Затем компания превратила минуты разговоров своих абонентов в 100 тыс. тюльпанов для их мам, которые были доставлены по всей России. В акции приняли участие 19 283 человека.