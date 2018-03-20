«Максимателеком» и Tele2 предложили москвичам новую услугу

«Максимателеком», оператор городского Wi-Fi-пространства MT_FREE, и Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширили линейку совместно предоставляемых сервисов.

В рамках нового проекта абоненты Tele2 Московского региона смогут пользоваться Wi-Fi-сетью в метро без просмотра рекламы. Услуга будет доступна клиентам Tele2 с 19 марта в течение двух месяцев с момента активации.

Для получения SMS со ссылкой на подключение премиум-доступа в сеть MT_FREE необходимо набрать команду *946# и нажать кнопку вызова. Получить промо-ссылку можно до 19 апреля. Wi-Fi без авторизации и рекламы будет доступен абоненту в течение двух месяцев после активации пакета. Также клиенты оператора могут активировать данную услугу на сайте бонусной программы Tele2 «Больше».

«Проект по предоставлению бесшовного доступа к MT_FREE для абонентов Tele2 — отличный пример комплексного партнерства с мобильными операторами, являющегося одним из ключевых направлений развития "Максимателеком" в метро. Мы рады, что этот уникальный сервис смогут оценить по достоинству миллионы новых пользователей», – сказал Вячеслав Потепко, директор по продукту «Максимателеком».

Для получения доступа к MT_FREE абонент должен быть идентифицирован в сети с использованием номера телефона или аккаунта на портале «Госуслуги».

«Московские абоненты — активные пользователи интернета, для них важно быть в сети 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Tele2 стремится сделать жизнь своих абонентов максимально комфортной, поэтому мы выходим за рамки телеком-отрасли и создаем неоператорские сервисы в партнерстве с другими бизнесами. Проект с "Максимателеком" — очередное удачное воплощение этой стратегии. Еще год назад мы договорились о сотрудничестве и предложили абонентам выгодную услугу "Wi-Fi-звонки". Наша новая инициатива позволит клиентам погрузиться в интернет-серфинг в метро сразу после входа в вагон, без авторизации и рекламы», — отметил Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2.