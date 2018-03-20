Lenovo представила в России новые ноутбуки линейки ThinkPad Yoga

Lenovo объявила о начале поставок в Россию новых ноутбуков линейки ThinkPad Yoga. Новые «трансформеры» оснащены производительными процессорами, современными дисплеями с технологией Dolby Vision, а также сканерами отпечатков пальцев. Емкие батареи с технологией быстрой зарядки и 4G модем расширяют функциональность и позволяют работать в нестандартных условиях. Благодаря специальному шарниру, раскрывающему конструкцию на 360°, и обновленному сенсорному экрану новые устройства становятся универсальным решением для работы в режиме ноутбука, планшета или дисплея.

В марте 2018 г. российским пользователям станет доступно третье поколение устройств серии ThinkPad X1 Yoga — премиальных бизнес-ноутбуков с универсальной конструкцией для работы в офисе, во время встреч или в дороге. ThinkPad X1 Yoga оснащены процессорами до Intel Core i7 8-го поколения, а некоторые модификации — чипсетами, поддерживающими функции vPro для упрощенного управления большими парками корпоративных ноутбуков. До 16 ГБ оперативной памяти и SSD накопители емкостью до 1 ТБ обеспечивают комфорт при работе с большими файлами и ресурсоемкими приложениями.

Благодаря батарее емкостью 54 А∙ч модель X1 Yoga поддерживает до 15 часов работы без подзарядки. Встроенный 4G модем дает возможность свободно работать в любой точке мира и не зависеть от Wi-Fi подключений.

IPS экраны с диагональю 14 дюймов и технологией расширения динамического диапазона Dolby Vision, которая будет официально представлена в апреле 2018 г., позволяют работать с мультимедийным контентом, а аудиосистема Dolby Premium Audio — просматривать видео с полным погружением в сюжет. Встроенный стилус ThinkPad Pen Pro, распознающий 4096 степеней нажима, открывает возможности для рисования, написания заметок и работы с текстом. Заряжать стилус можно через порт USB-C, что сокращает количество необходимых кабелей.

Модель ThinkPad X380 Yoga, оснащенная дисплеем с диагональю 13,3 дюйма, получила до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельные накопители объемом от 128 ГБ до 1 ТБ. Батарея емкостью 51 Вт∙ч обеспечивает до 13,6 часов автономной работы.

Ноутбук ThinkPad L380 Yoga с FHD IPS экраном с диагональю 13,3 дюйма имеет возможность расширения оперативной памяти до 32 ГБ (DDR4 2400 МГц) и предлагается в модификациях с твердотельными накопителями до 512 ГБ. Батарея емкостью 45 Вт∙ч поддерживает до 12 часов работы без подзарядки.

Все модели ThinkPad Yoga 2018 г. оснащены технологией быстрой зарядки RapidCharge, которая позволяет восполнить заряд батареи даже во время короткого перерыва.

Чтобы свободно подключаться к периферийным устройствам и делиться файлами с коллегами, в ноутбуке должно быть предусмотрено достаточное количество портов и разъемов. При весе 1,39 кг и толщине 17 мм новый ThinkPad X1 Yoga имеет 2 порта USB 3.0 (Type C) и 2 порта Thunderbolt 3 с пропускной способностью до 40 Гбит/с, которые можно использовать для подключения внешних мониторов. Кроме того, устройство имеет традиционный HDMI, мультиформатный картридер, разъем для подключения док-станции и комбинированный аудиоразъем. Для тех, кому необходимо подключать одновременно большое количество устройств — модель L380 Yoga, имеющая 5 портов USB 3.0, 2 из которых с универсальными разъёмами Type C.

По заявлению Lenovo, компактность новых моделей ThinkPad Yoga не повлияла на прочность корпуса и устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды. Каждая модель успешно прошла тестирование в условиях механических нагрузок, высоких и низких температур, влажности, воздействия пыли и пониженного атмосферного давления на высоте 5 тыс. метров над уровнем моря.