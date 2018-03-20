Accenture открыла свой первый в России центр по работе с инновациями Future Camp

Accenture, консалтинговая компания, оказывающая организациям услуги по консультированию в сферах стратегического планирования, оптимизации и организации аутсорсинга бизнес-процессов, открыла в Москве Future Camp – свой первый в России центр по работе с инновациями. Цель работы Future Camp – принести клиентам Accenture ощутимые результаты в работе с инновациями за счет применения специальной методологии и инструментов – в частности, быстрого создания прототипов и «гибкой» разработки программных решений.

Здесь эксперты, стартапы, компании совместно с поставщиками технологий смогут создавать идеи для инновационного развития бизнеса, разрабатывать прототипы решений, тестировать их и масштабировать. Мощная методология для поиска и внедрения инновационных идей реализуется с помощью Design Thinking (для поиска инсайтов клиентов), Liquid Studio (для создания и тестирования прототипов и «гибких приложений») и Open Innovations (для исследования рынка и поиска инновационных партнеров).

Вартан Диланян, генеральный директор Accenture Russia: «Accenture обладает мощной глобальной экспертизой, способной помочь нашим клиентам правильно выбирать и внедрять цифровые инновации. Future Camp как часть глобальной экосистемы компании предоставит российским клиентам эффективную методологию и уникальную творческую площадку, где клиенты совместно с нашими экспертами смогут разработать инновационные идеи для получения измеримых результатов. Это наш способ работать с инновациями».

Одна из ключевых методик Future Camp – это дизайн-мышление, позволяющее бизнесу посмотреть на свои внутренние проблемы глазами пользователей. Благодаря технологиям дизайн-мышления компании могут получить часто уникальные инсайты и затем трансформировать их в реально работающие бизнес-идеи. Future Camp позволяет не только находить новаторские решения и использовать более творческий и инновационный подход, но и разрабатывать модели и продукты, ориентированные на клиента, с использованием современных цифровых технологий.

Future Camp специализируется на быстром создании прототипов цифровых сервисов и приложений. В течение нескольких недель или даже дней эксперты и разработчики программного обеспечения превращают идеи, разработанные с помощью Design Thinking, в реальные прототипы. Это происходит в Liquid Studio, части Future Camp, где клиенты работают вместе с разработчиками Accenture для создания пользовательских приложений с использованием облачной инфраструктуры, гибкой методологии разработки (Agile и DevOps), интеллектуальной автоматизации, технологии plug-and-play и микросервисов.

Команда прикладной аналитики (Applied Intelligence) Accenture применяет технологии искусственного интеллекта и глубинной аналитики для поддержки поиска новых инсайтов и идей, а также быстрого создания прототипов решений. Это позволяет усовершенствовать процесс принятия решений и оптимизировать командную работу во Future Camp.