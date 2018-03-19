ZTE и Homido продвигают технологию виртуальной реальности Daydream

Российское подразделение ZTE Mobile Devices начало сотрудничество с Homido, французским производителем очков для виртуальной реальности. Оба вендора планируют принять участие в нескольких крупных отраслевых выставках, продемонстрировав посетителям работу смартфонов ZTE серии Axon 7 в паре с VR-очками Homido.

ZTE Axon 7 стал одним из первых смартфонов, поддерживающим Daydream, — технологию виртуальной реальности, разработанную Google. До сих пор на рынке представлено ограниченное количество мобильных устройств с поддержкой Daydream, тем интересней российским пользователям будет посмотреть на нее в действии.

Эта технология реализована в смартфонах с седьмой версией операционной системы Google Android Nougat. Для работы с ней нужны специальные очки Daydream-ready, в которые вставляется совместимый телефон, выполняющий функцию экрана. На экране телефона можно просматривать трехмерное видео или играть в игры, используя контроллер. В отличие от обычной VR-технологии, Daydream поддерживает интерактивность – пользователь может управлять игрой, стрелять по монстрам и выполнять другие действия.

ZTE и Homido уже приняли участие в 25-й Московской международной выставке туризма MITT, которая проходила 13–15 марта. Посетители смогли протестировать VR-игры и поучаствовать в видеотурах по самым популярным отелям и пляжам в формате VR на аппаратах Axon 7.

В ближайшее время устройства ZTE и Homido планируют принять совместное участие в ряде мероприятий, аудитория которых превысит 40 000 человек, а благодаря тематическому разнообразию позволит познакомить с технологией Daydream самых разных российских пользователей, в том числе детей и подростков.