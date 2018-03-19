Unify представит обновленное решение OpenScape Contact Center

Unify (бренд Atos в области ПО и коммуникационных услуг) представит обновленное решение OpenScape Contact Center в рамках XVII Call Center World Forum, который будет проходить 21-22 марта в Москве. С новым продуктом можно будет ознакомиться во время life-demo на стенде Unify №D135.

Также в рамках демо-форума выступит Владимир Долгов, менеджер по продажам компании Unify в России и СНГ. В ходе выступления Владимир расскажет о возможностях решения OpenScape Contact Center. Среди новых функций и возможностей продукта — новый IVR с возможным расширением до 3000 портов в одном КЦ, наличие новых рабочих мест операторов на базе браузера, а также различные средства интеграции с внешними информационными системами и социальными сетями.

Сегодня компания развивает демо-платформу решения OS ContactCenter, которая развернута в рамках Unify Solution Center в Москве. Платформа объединяет в себе сразу несколько приложений и сценариев, позволяя управлять и оптимизировать внутренние бизнес-процессы. В частности, решение сочетает в себе функционал оператора, супервизора, администраторов из центров разработки и отчетности и т.д. Особенностью платформы является широкий набор доступных функций, а также возможность гибкой настройки приложений, входщих в единую экосистему решения. Партнеры и заказчики Unify имеют возможность удаленно подключаться к этой платформе и тестировать решения исходя из своих задач.

Главная задача Unify Solution Center — демонстрация возможностей оборудования и ПО Unify при макетировании проектов в рамках единой платформы для дальнейшего внедрения. «На протяжении долгого времени мы уверенно стремимся к тому, чтобы определять и предугадывать потребности компаний в вопросе оптимизации внутренних коммуникаций и бизнес-процессов. Мы понимаем, что в современных условиях это является залогом сохранения конкурентноспособного уровня предприятий. Начало 2018 года ознаменовано для нас презентацией обновленного решения OpenScape Contact Center в рамках XVII Call Center World Forum», — отмечает Джордже Петрович, руководитель отдела подготовки продаж технических решений Unify в России и СНГ.