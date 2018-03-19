UCMS Group Russia размещает системы в облаке M1Cloud

UCMS Group Russia объявила о размещении корпоративных информационных систем в высоконадежном облаке M1Cloud компании Stack Group, которая предоставила оптимальное решение по виртуальной инфраструктуре.

«Компания UCMS Group Russia использует все самые современные ИТ-решения для организации бизнес-процессов, что позволяет оперативно и эффективно предоставлять качественные аутсорсинговые услуги по бухгалтерскому учету, расчету заработной платы и кадровому делопроизводству. UCMS Group Russia сотрудничает с Stack Group с 2008 года, используя собственное оборудование, размещенное в дата-центре с применением продуктов виртуализации – таким образом, получая возможность гибкого масштабирования и защиту от технических сбоев, что позволяет обеспечивать высочайший уровень защиты данных. UCMS Group Russia в сотрудничестве с Stack Group для растущего сегмента малых компаний, помимо традиционных видов размещения сервисов, начала использовать облачные решения в M1Cloud», – отметил Сергей Котов, IT-директор UCMS Group Russia.

Облако M1Cloud позволяет гибко масштабировать вычислительные мощности для новых проектов UCMS Group Russia, а также оперативно управлять вычислительными ресурсами – виртуальными машинами, подбирая необходимую конфигурацию под каждого клиента. Применяемые средства облачной защиты M1Cloud обеспечивает высокую надежность на уровне лучших корпоративных решений, соответствуют требованиям законодательства по защите данных, а также имеют прямой доступ к международным центрам и сервисам в 21 стране посредством M1CloudWide.

«Stack Group как профессиональный сервис-провайдер предоставляет ИТ-инфраструктуру для размещения бизнес-критичных приложений и программных продуктов в облаке, обеспечивая более высокие требования к SLA, техническим компонентам и уровню компетенций», – сказал Евгений Горохов, исполнительный директор Stack Group.

Компания Stack Group, благодаря эффективности и надежности применяемых решений, уже длительное время сотрудничает с UCMS Group Russia, в том числе предоставляя не только облачные услуги, но и colocation-сервисы.