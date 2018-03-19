«Техносерв Cloud» и HeadPoint расширили сотрудничество в облаках

«Техносерв Cloud» и HeadPoint заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В планах партнеров создание систем видеомониторинга на базе решений HeadPoint, которые будут доступны из облачной платформы Техносерв Cloud по модели SaaS.

Стратегическое партнерство HeadPoint и Техносерв Cloud расширяет возможности системы видеомониторинга удаленных и территориально распределенных объектов. В ближайшее время Техносерв Cloud планирует запустить новый облачный сервис по услугам видеонаблюдения. Это означает, что уже в ближайшее время решениями HeadPoint смогут воспользоваться не только крупный бизнес и государственный сектор, но и компании среднего и малого бизнеса.

За последние годы проблемы обеспечения безопасности, рост преступности и числа террористических атак на фоне постоянно снижающихся цен на видеокамеры привели к лавинообразному росту сегмента видеонаблюдения. Данный факт подтверждают результаты аналитических отчетов. По данным МГТС, в 2016 г. российский рынок систем видеонаблюдения достиг более 43 млрд руб. (+20% год к году), при этом по прогнозам темпы его роста будут планомерно увеличиваться примерно на 26% в год до конца десятилетия.

Специалисты платформы Техносерв Cloud для того, чтобы отвечать потребностям своих клиентов в сфере обеспечения безопасности объектов, провели анализ рынка систем видеонаблюдения и протестировали решения различных производителей. По итогам исследования одни из лучших показателей продемонстрировали продукты российского разработчика HeadPoint, предлагающего комплексные решения в области создания систем ситуационного мониторинга и инцидентного реагирования на базе модульной интеграционной платформы собственной разработки.

В основе решений HeadPoint – технологии распределенного сбора и анализа данных, масштабируемой распределенной сервисно-ориентированной архитектуры, широкая поддержка отраслевых стандартов и промышленных протоколов.

Облачный подход обеспечивает быструю адаптацию под бизнес-задачи заказчика. Портал новой услуги будет обладать удобным контекстно-зависимым web-интерфейсом, адаптированным для длительной работы. При отображении элементов интерфейса активно будет использоваться динамическое наполнение, что позволит легко адаптировать прикладное ПО под конкретные задачи и технологические процессы заказчика, облегчая восприятие информации и обеспечивая работу с системой в привычном для пользователя виде.

Особое внимания заслужила «Система видеомониторинга» – решение HeadPoint, включенное в единый реестр российского ПО.

«Как известно, видеонаблюдение в облаке – тренд последних лет во всем мире, и мы не могли обойти эту тенденцию стороной. Компания HeadPoint является одним из ключевых российских разработчиков на рынке систем видеонаблюдения. Именно этим продиктовано решение Техносерв Cloud о заключении с производителем стратегического соглашения и создании на его базе нового продукта облачного сервиса класса VSaaS», – сказал о целях соглашения Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud.

«Техносерв Cloud обладает глубокой экспертизой в сфере облачных сервисов, а продукт «Система ситуационного видеомониторинга» от HeadPoint был изначально разработан с возможностью его имплементации в облачную платформу, поэтому заключение данного соглашения стало логичным шагом в развитии обеих компаний. Результатом партнерства станет первая реализация нашего продукта по ситуационному видеомониторингу в облаке, что представляет для нас особый интерес, – отметил Антон Шутов, заместитель генерального директора HeadPoint. – Мы уверены, что сотрудничество с Техносерв Cloud будет взаимовыгодным, позволит нашим компаниям развить уже имеющуюся экспертизу, а также увеличить свою долю рынка в разных его сегментах – от малого и среднего бизнеса до крупных промышленных корпораций, имеющих большое количество территориально-распределенных и разнородных объектов».