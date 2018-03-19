Softline помогла компании «Лидер», определить наиболее перспективные направления развития ИТ-инфраструктуры

Softline, международный поставщик услуг и решений в сфере информационных технологий, по заказу компании «Лидер» реализовал SAM-проект.

Проект SAM Server Optimization охватывал 8 неаффилированных юридических лиц заказчика. Специалисты Softline провели обзор 9 северов и 258 рабочих станций.

Компании «Лидер» было рекомендовано повысить безопасность инфраструктуры с помощью решения Azure AD DC, которое позволит объединить центральный офис и филиалы в единую управляемую систему. Специалисты отметили, что компании нужно вывести из эксплуатации устаревшие серверы из-за технологических рисков – в их работе вероятны сбои. Отсутствие вендорской поддержки и обновлений делает ИТ-ресурсы уязвимыми для киберугроз.

Эксперты Softline предложили заказчику несколько сценариев оптимизации серверной инфраструктуры с учетом анализа нагрузок на оборудование, планов по его модернизации, дальнейшей стратегии развития бизнеса. С помощью виртуализации можно более эффективно использовать вычислительные ресурсы, повысить доступность ИТ-сервисов за счет уменьшения времени простоев систем и динамического перераспределения нагрузок между серверами. Консолидация серверов позволяет снизить затраты на содержание инфраструктуры на 50-60%. Использование гибридной инфраструктуры на базе Microsoft Azure и решения Azure RemoteApp позволит заказчику быстро предоставлять доступ к приложениям группам пользователей, не затрачивая средств на новые серверы и дорогостоящую локальную инфраструктуру. Так как у компании «Лидер» была необходимость архивировать данные, специалисты Softline рекомендовали использовать облачный сервис Azure (backup & storage). Это сокращает затраты на покупку дисковых массивов, накопителей и картриджей. Так же был проанализирован сценарий заказчика по добавлению мощности к текущей инфраструктуре.

В качестве оптимальной схемы лицензирования облачных продуктов Microsoft компании «Лидер» рекомендовали соглашение SPLA. Это позволит компании оплачивать только те лицензии, которые используются для предоставления программных служб в текущем месяце, без начальных расходов и объединить неаффилированные структуры в рамках одного домена.

«Команда Softline показала заказчику, как консолидировать рабочую нагрузку на серверы и за счет этого сократить издержки, повысить эффективность работы ИТ-сервисов. По нашим оценкам, использование облачной инфраструктуры в шестилетней перспективе поможет компании "Лидер" сэкономить до 75% ИТ-бюджета и соблюсти лицензионный баланс», – сказал Дмитрий Орлов, ИТ-консультант компании Softline.

«SAM-проект, посвященный готовности к переходу в облако, открыл перед нами возможности более эффективного использования серверных мощностей и распределения средств на их содержание», – отметил Абдулмалик Локалов, начальник ИТ-отдела компании «Лидер».