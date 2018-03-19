Сбербанк запустил услугу по электронной регистрации нежилых помещений

Сбербанк запустил услугу электронной регистрации сделок по купле-продаже нежилых помещений: машино-мест, гаражей и кладовых помещений, приобретаемых у застройщиков. Теперь отправить заявку на регистрацию права собственности на недвижимость в Росреестр можно в офисах застройщиков-партнеров Сбербанка — всего за 15 минут.

Сервис стал доступен более чем двум тысячам застройщикам-партнерам Сбербанка, в том числе ГК «ПИК», ГК «МИЦ» и LEGENDA Intelligent Development. Процедура длится 2–3 дня, после чего участники сделки получают документы по электронной почте.

«Мы ожидаем, что сервис по электронной регистрации нежилой недвижимости будет востребован у наших клиентов: с одной стороны, сервис уже стал настоящим хитом для жилой недвижимости, с другой – мы видим достаточно высокий спрос на нежилые объекты. На сегодняшний день каждая вторая ипотечная сделка Сбербанка по покупке квартиры проходит с помощью нашего сервиса, при этом 15% от общего количества сделок с недвижимостью у застройщиков включают в себя приобретение нежилой недвижимости – сказал директор дивизиона ДомКлик Сбербанка Николай Васев.

С 2016 года аналогичный сервис банка действует при регистрации жилой недвижимости (как на первичном, так и на вторичном рынке): им уже воспользовались более 600 тыс. человек.