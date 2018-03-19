«Ростелеком» и «Вайнах Телеком» подписали соглашении о резервировании каналов связи в Чеченской Республике

«Ростелеком» и оператор связи Чеченской Республики «Вайнах Телеком» заключили соглашение о резервировании каналов связи в регионе. Документ был подписан в конце минувшей недели заместителем директора макрорегионального филиала «Юг» по работе с операторами связи Павлом Шалюгиным и президентом «Вайнах Телекома» Анваром Исмаиловым в ходе рабочей встречи вице-президента по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталии Крючковой и представителей «Вайнах Телекома».

Кольцевое резервирование магистральной сети «Ростелекома» позволит повысить надежность и стабильность телекоммуникационной инфраструктуры в интересах жителей, бизнес-структур и органов власти региона. Круглосуточный мониторинг параметров предоставления услуг дает возможность оперативно определять и устранять неисправности, в то время как услуги связи бесперебойно предоставляются с помощью резервной линии, проложенной по другому географическому маршруту.

Павел Шалюгин, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» по работе с операторами связи: «Подписанный сегодня документ – новый этап в развитии нашего партнерства с оператором «Вайнах Телеком». Результаты нашего сотрудничества уже не раз доказывали свою эффективность в организации видеонаблюдения на выборах, при проведении ЕГЭ, а также в других инфраструктурных проектах. Уверен, что развитие надежной резервируемой телеком-инфраструктуры благотворно скажется на уровне качества жизни в регионе».

Присутствовавшая на подписании вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталия Крючкова отметила, что «Вайнах Телеком» – стратегический партнер «Ростелекома» на рынке Чечни: «Наша компания обладает уникальными ресурсами: мощнейшей телекоммуникационной инфраструктурой, высоким уровнем экспертизы и широкими возможностями для взаимовыгодного сотрудничества с другими операторами связи. Только объединившись в единый механизм, мы создадим лучшие условия для жизни людей».