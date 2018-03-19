MODIS перешла на использование «Облака ФЗ 152» от Cloud4Y

Cloud4Y объявил о начале предоставления «Одежда 3000» услуги виртуального дата-центра, соответствующей требованиям 152-ФЗ и подзаконных нормативных правовых актов по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке.

MODIS – это федеральная сеть магазинов доступной модной одежды для всей семьи. Первые два магазина MODIS были открыты в городе Ярославль в 2007 году. В настоящее время MODIS разрабатывает собственные коллекции доступного по цене базового гардероба для женщин, мужчин, подростков и детей, обладает системой эффективной логистики и продаж. Розничная сеть MODIS – это 135 магазинов по России, которые посещает более 63 000 000 покупателей в год.

Выстаивая работу компании в соответствии с ценностями клиентоориентированности и социальной ответственности бизнеса, для обработки персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» MODIS приняли решение использовать для размещения ИСПДн отдельное защищенное «облако» от Cloud4Y.

Решение «Облако ФЗ 152» предоставляется как услуга и освобождает оператора ПДн от капитальных затрат на создание и владение защищенной IT-инфраструктурой. Cloud4Y при этом выступает в качестве лица, отвечающего за обработку ПДн по поручению оператора и оказывает сопровождение IT-инфраструктуры высококвалифицированным персоналом в режиме 24х7.

Применяемые средства защиты прошли в установленном порядке оценку соответствия и имеют сертификаты, выданные соответствующими органами ФСТЭК и ФСБ России. Облачным провайдером реализован необходимый и достаточный комплекс организационно-технических мер защиты, позволяющий обеспечить клиентам невозможность реализации угроз безопасности ПДн, в том числе со стороны обслуживающего персонала и со стороны других клиентов, расположенных «по соседству» в облаке. Соответствие требованиям безопасности системы подтверждается аттестацией лицензиатами ФСТЭК.

Инфраструктура решения «Облако ФЗ 152» от Cloud4Y построена на базе сети безопасных дата-центров TIER III, расположенных в России, поэтому полностью соответствует норме права о локализации хранения баз и отдельных процессов обработки персональных данных российских граждан на территории России.