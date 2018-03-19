«Лантер» оснастил автобусы Сочи оборудованием для оплаты проезда картами

«Лантер» (входит в ГК «Ланит») объявил о завершении проекта по оснащению автобусов города Сочи оборудованием для оплаты проезда банковскими картами.

Пассажиры сочинских автобусов теперь могут оплачивать проезд, прикладывая банковскую карту к транспортным валидаторам, поставленным компанией «Лантер».

Благодаря программно-аппаратному комплексу, разработанному специалистами «Лантер», оплата поездки возможна бесконтактными банковскими картами PayPass или PayWave. Данная технология позволяет также использовать для оплаты смартфон, поддерживающий один из современных платежных сервисов – Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay. Оплата осуществляется через безопасное соединение и происходит быстро.

Как ожидается, новый способ оплаты будет особенно востребован у пассажиров, совершающих эпизодические поездки. Пассажиры могут использовать одну и ту же банковскую карту для оплаты покупок в магазинах и для проезда. Использование карт не требует участия водителя или кондуктора, а пассажиру не приходится искать наличные и ожидать сдачу, что упрощает процесс оплаты и экономит время пассажиров.

Андрей Агафонов, коммерческий директор компании «Лантер», отметил: «В этом проекте мы использовали новый модельный ряд валидаторов, который соответствует самым современным трендам отрасли в части функционала и дизайна. Например, новые валидаторы сопровождают платеж голосовым звуковым сигналом и выводят на экран информацию о результате списания денег. Кроме этого, на них транзакции происходят крайне быстро. Уверен, возможность оплатить проезд с банковской карты или со смартфона повышает прозрачность оплаты проезда, качество обслуживания пассажиров наземного транспорта и способствует развитию безналичной инфраструктуры города».