«Инфосистемы Джет» и «Форсайт» расширяют возможности бизнес-анализа с помощью машинного обучения

«Инфосистемы Джет», один крупнейших российских системных интеграторов, заключил партнерское соглашение с компанией «Форсайт», разработчиком Prognoz Platform – российской промышленной BI-платформы, использующей принципы машинного обучения. На базе Prognoz Platform интегратор будет создавать для своих заказчиков системы поддержки принятия управленческих решений с учетом максимально широкого спектра факторов.

Объединив усилия, партнеры намерены продемонстрировать рынку значительный потенциал и конкурентоспособность российской BI-платформы. Prognoz Platform позволяет решать самые разные задачи бизнес-аналитики – от сбора данных и формирования отчетности до создания комплексных систем поддержки принятия решений для ситуационных центров. На ее базе могут создаваться решения для крупных структур любого направления деятельности, в том числе государственных, топливно-энергетических, банковских. Кроме того, преимуществом платформы является доступная цена.

«Партнерство с "Форсайт" поможет нам реализовывать инновационные проекты в сфере бизнес-аналитики с соблюдением принципов стратегии импортозамещения, — сказал Альберт Нурутдинов, руководитель направления информационно-аналитических систем «Инфосистемы Джет». – Мы видим растущий интерес со стороны заказчиков к возможностям BI, включая машинное обучение и искусственный интеллект, и активно развиваем это направление. Уверен, что применение российского аналитического комплекса Prognoz Platform открывает для этого еще больше возможностей».

«В планах компании "Форсайт" – создание эффективной партнерской сети с целью максимального расширения числа пользователей Prognoz Platform. Подписание партнерского соглашения с компанией "Инфосистемы Джет", одним из значимых игроков российского ИТ-рынка, полностью отвечает нашей корпоративной стратегии. Считаем, что объединение опыта наших компаний положительно повлияет на развитие российского BI-рынка», – отметил Денис Милюков, коммерческий директор компании «Форсайт».