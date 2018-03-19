HyperX представила модули памяти DDR4 с автоматическим разгоном

HyperX, подразделение Kingston Technology, представила новые высокопроизводительные модули памяти в линейках HyperX FURY DDR4 и HyperX Impact DDR4 SO-DIMM.

Новинки поддерживают технологию автоматического разгона, при этом максимальная частота модулей FURY DDR4 достигает 3466 МГц, а Impact DDR4 – 3200 МГц. В продажу поступили как отдельные устройства, так и комплекты емкостью от 8 до 64 ГБ.

HyperX FURY DDR4 – высокопроизводительные модули памяти с привлекательным соотношением цены и характеристик, совместимые с новейшими системами на базе процессоров Intel и AMD. Эти модули обеспечивают максимальную эффективность при работе с видео и рендеринге 3D-графики, в играх и вычислениях с использованием ИИ. HyperX FURY DDR4 поддерживают технологию Plug N Play, которая позволяет автоматически повышать частоту памяти до максимальных значений при стандартном для DDR4 напряжении в 1,2 В. Новые модели FURY DDR4 доступны в версиях с печатной платой чёрного цвета и асимметричным низкопрофильным радиатором красного, чёрного или белого цвета.

Также HyperX выпустила новые модули памяти объёмом до 16 ГБ и комплекты общим объёмом до 64 ГБ в линейке Impact DDR4 SO-DIMM. Новинки работают при стандартном напряжении 1,2 В и поддерживают профили XMP, упрощающие разгон. Благодаря технологии Plug N Play Impact DDR4 автоматически разгоняются до максимально допустимой для системы частоты.

«Мы рады предложить модули памяти HyperX DDR4 всем пользователям, которые хотят добиться максимальной производительности системы и максимального удобства разгона с поддержкой технологии Plug N Play, – отметила Кристи Эрнт (Kristy Ernt), руководитель направления памяти бренда HyperX. – Новые модели FURY DDR4 и Impact DDR4 подходят всем, кто ищет надёжные и высокопроизводительные компоненты для обновления ПК, которые к тому же отличаются стильным внешним видом и привлекательной ценой».

Модули памяти HyperX FURY DDR4 и HyperX Impact DDR4 SO-DIMM скоро появятся в продаже в розничной сети и интернет-магазинах HyperX.