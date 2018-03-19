Банк «Русский Стандарт» обеспечил высокий уровень защищенности интернет-операций по картам JCB International

Банк «Русский Стандарт» обеспечил высокий уровень безопасности платежей в сети интернет по картам международной платежной системы JCB International.

Безопасность интернет-операций поддерживается технологий 3-D Secure. Это процедура дополнительной аутентификации держателя карты, предназначенная для обеспечения гарантированной безопасности платежей в сети интернет. Технологическое решение 3-D Secure имеет свой собственный бренд в каждой из платежных систем, по картам платежной JCB реализован сервис J/Secure.

Операции по карточным онлайн-платежам будут защищены еще более надежно, поскольку сервис J/Secure использует новейшие технологии безопасности, а обработка данных ведется на высокотехнологичном сервере процессинга Банка «Русский Стандарт».

«JCB International является нашим партнером по эквайрингу с 2008 г. Карты JCB пользуются популярностью среди миллионов держателей по всему миру благодаря широкому спектру дополнительных привилегий, а также высокому уровню безопасности. В J/Secure, при совершении операции, используются специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей. Банк «Русский Стандарт» так же, как JCB International, уделяет большое внимание безопасности операций в своей интернет-эквайринговой сети. И мы рады, что наш банк реализовал технологию J/Secure для карт JCB», – сказала Инна Емельянова, директор департамента эквайринга Банка «Русский Стандарт».

Такаси Суэцугу, генеральный директор JCB International (Eurasia) отметил: «Сегодня как мировой, так и российский рынок электронной коммерции активно набирают обороты. Расширение доступа к интернету и распространение смартфонов способствуют росту карточных платежей в онлайн магазинах. Кроме того, распространение технологии 3-D Secure дает клиенту дополнительную уверенность в безопасности таких покупок, что также положительно влияет на рост электронной коммерции. В 2004 г. международная система JCB запустила свою технологию безопасных платежей 3-D Secure, которая называется J/Secure. C тех пор, с помощью J/Secure, мы расширяем возможности наших клиентов и повышаем уровень защиты интернет-платежей. Мы рады, что наш давний партнер Банк "Русский Стандарт" теперь предоставляет держателям карт платежной системы JCB возможность безопасной оплаты в онлайн магазинах, в которых Банк оказывает услуги эквайринга. Наша технология J/Secure значительно повышает безопасность проведения операций по пластиковым картам JCB в сети Интернет и минимизирует риски несанкционированного использования карт».