 

«Яндекс.Просвещение» и Институт образования ВШЭ займутся цифровой педагогикой

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, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс.Просвещение» и Институт образования ВШЭ договорились о партнерстве. Они займутся исследованиями и разработками в области цифровой педагогики, которые помогут улучшить индивидуальные результаты школьников.

В работе примут участие специалисты нескольких научных центров Института образования ВШЭ и методисты онлайн-платформы «Яндекс.Просвещения», запущенной в сентябре прошлого года. На этой платформе представлены школьные задания, проверяемые автоматически. Сейчас её используют сто учителей и более двух тысяч ребят из разных школ. Ученые и методисты будут анализировать их результаты, выявлять закономерности и создавать инструменты, позволяющие корректировать методы обучения так, чтобы каждый ребёнок достиг наилучших результатов.

На первом этапе специалисты изучат эффективность обучения на платформе «Яндекс.Просвещения» с помощью систем мониторинга iPIPS и iPIPS+, позволяющих оценить прогресс ребенка. Измерения будут проводиться перед началом обучения, в конце первого класса, в середине и в конце начальной школы. Они позволят оценить когнитивное, личностное, эмоциональное и социальное развитие детей.

«Мы совмещаем многолетние исследования в области образования с новыми технологическими возможностями, чтобы найти решения тех задач, которые раньше невозможно было решить. Так, например, анализ больших данных позволяет формировать персонализированные интервенции для детей с разной успеваемостью, предсказывать возможные трудности в освоении определённых областей программы и давать рекомендации учителю по работе с разными группами детей», — сказал Илья Залесский, генеральный директор компании «Яндекс.Просвещение».

«Система оценивания развития ребенка в начальной школе должна быть независимой, надёжной, регулярной и начинаться со стартовой диагностики. Точно понимая, с какими навыками ребёнок пришел в школу и как он прогрессирует, учитель может стратегически выстраивать и корректировать учебный процесс. Ценность этой системы в том, что она не только даёт «портретные» характеристики детей, но и прогнозирует траекторию их развития и помогает учителю развивать когнитивные и некогнитивные способности ребёнка», — отметил Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ «Высшая школа экономики».

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