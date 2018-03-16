Услуги фиксированной связи MCN Telecom теперь доступны корпоративным клиентам в Чувашии

MCN Telecom начал продавать городские номера и оказывать услуги телефонии для бизнеса в Чебоксарах. Столица Чувашской республики стала 27-м городом, где оператор фиксированной и виртуальной мобильной связи разместил собственную инфраструктуру.



В декабре 2017 года были завершены строительно-монтажные работы по сооружению узла местной связи. Затем последовали официальное уведомление Роскомнадзора о вводе сети в эксплуатацию и коммерческий запуск. Общая монтированная емкость узла составляет 1000 номеров, нумерация выделена в коде географически определенной зоны АВС – 835.

«Инвестируя в инфраструктуру, реализуем масштабные проекты по строительству узлов местной связи и МгМн сети. Мощная техническая база позволяет нам предлагать абонентам услуги фиксированной и мобильной телефонии премиального качества по оптимальным ценам. Мы видим потенциальный рост в развитии конвергентных продуктов и решений, основанных на слиянии стационарной и сотовой связи. Предоставляя клиенту исключительный сервис «из одного источника», планируем повышать лояльность существующих и новых абонентов», - говорит генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.



Обозначенная цель реализуема, поскольку MCN Telecom является фактически одним из немногих российских операторов, имеющих современную инфраструктуру почти в 30 крупных городах РФ и четырех странах Европы: Венгрии, Словакии, Германии, Австрии.

Оператор также обладает всеми необходимыми лицензиями для оказания услуг местной и внутризоновой телефонной связи и предлагает специальные условия и акции для малого и среднего бизнеса на территории всей России. Так, абоненты MCN Telecom могут подключить первый номер любого из 27 городов бесплатно, а при оплате на год вперед абонентская плата за виртуальный номер составит 149 руб/мес. Для мобильных абонентов также действуют специальные предложения. Например, при заключении договора с MCN Telecom на оказание услуг мобильной связи сроком на 6 месяцев абонент может купить 10 Гб мобильного интернета по акционной цене – 299 руб.