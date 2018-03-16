«Ростелеком» и «РТЛабс» составили «портрет Мобильного избирателя». Инфографика

«Ростелеком» при участии «РТЛабс» составил портрет типичного «мобильного избирателя» на основании данных, предоставленных пользователями Единого портала госуслуг.

С 31 января по 12 марта 2018 г. на Едином портале госуслуг работала услуга «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации», с помощью которой граждане РФ впервые могли в электронном виде подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. По уточненным данным Минкомсвязи, за весь период через ЕПГУ было подано 1,64 млн заявлений.

По статистике, чаще всего возможностью выбора удобного избирательного участка пользовались женщины – их оказалось 57,7% от общего количества граждан, а мужчин - 42,3%. При этом наиболее активными были россияне в возрасте от 25 до 34 лет – более 39% от всех, подавших заявления через ЕПГУ. За ними следуют россияне в возрасте от 35 до 44 лет (21%) и граждане от 18 до 24 лет (свыше 15%).

Чаще всего за услугой обращались пользователи поисковых систем «Яндекс», Google, Mail.ru и социальных сетей «Вконтакте», Facebook и «Одноклассники».

Наибольшее количество пользователей переходили на страницу услуги по ссылкам из информационных сообщений, размещенных в Интернете – свыше 38%. Более 21% граждан сами находили информацию о сервисе в поисковых системах, а 13% переходили на страницу из электронных писем-уведомлений.

«Популярность услуги выбора удобного избирательного участка демонстрирует не только пользовательский интерес, но и качественно новый подход к предоставлению госуслуг», - отметил Михаил Бондаренко, директор по электронному правительству «Ростелекома».

Заявления подавали граждане России, проживающие как в стране, так и за рубежом: были оформлены заявления из Беларуси, Казахстана, Германии, Украины и других стран. Более 32% всех заявлений подали жители Москвы и Московской области, около 12% заявок поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также в числе «активных регионов» отмечены Краснодарский край, Самарская, Свердловская, Нижегородская области, Республика Татарстан, Новосибирская и Челябинская области.

Для удобства пользователей услуги «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации» была проведена интеграция информационных систем Сбербанка Онлайн с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). Клиенты смогли в режиме онлайн подтвердить свои учетные записи на Едином портале госуслуг, чтобы воспользоваться правом выбора удобного участка для голосования 18 марта.

Технический и организационный регламент процедуры подачи и обработки заявлений был определен Федеральным центром информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК России), который обеспечивает использование, эксплуатацию и развитие Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы». Технологическую реализацию проекта осуществлял «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора «РТЛабс».