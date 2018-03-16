Philips и Samsung объединяют усилия для развития цифровой медицинской экосистемы

Royal Philips и Samsung Electronics объявили об интеграции платформы ARTIK Smart IoT с облачным цифровым решением HealthSuite. В рамках сотрудничества планируется предоставить безопасный доступ для платформы Samsung ARTIK Smart IoT к облачному решению Philips и обеспечить обмен данными между ними. Разработчики приложений смогут создавать различные решения для здравоохранения, используя интегрированные данные и инновационные сервисы HealthSuite, такие как интеллектуальный анализ медицинских данных.

«Наше сотрудничество позволит разработчикам медицинских решений сосредоточиться на создании уникальных цифровых продуктов, а не на технической интеграции устройств, – отметил Дейл Виггинс, генеральный директор направления Philips HealthSuite. –Усиление облачной платформы HealthSuite с помощью решения Samsung ARTIK – важный шаг, который позволит нам преодолеть преграды на пути создания эффективной системы здравоохранения для нужд пациентов и врачей».

«Мировое здравоохранение претерпевает невероятные изменения, поскольку индустрия начинает использовать все возможности данных, чтобы улучшить заботу о потребителях, – сказал Джеймс Стэнсберри, старший вице-президент и глава ARTIK в компании Samsung Electronics. – Устройства, поддерживающие Samsung ARTIK, и облачные сервисы, интегрированные в работу Philips HealthSuite, вместе смогут удовлетворить растущую потребность в цифровых медицинских платформах. Они обеспечат безопасный доступ к данным, ускорят анализ и обмен информацией. Партнерство Philips и Samsung позволит представителям сферы здравоохранения достичь главной цели – улучшить качество ухода за пациентами на всех этапах – от профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому».

Производители устройств, которые используют аппаратные или облачные сервисы на платформе Samsung ARTIK, смогут предоставлять своим клиентам те преимущества, которые дает цифровая платформа Philips HealthSuite. В их числе – интеграция данных электронных медицинских карт, персональных карт пациента, а также интеллектуальный анализ данных. Разработчики приложений, работающие с цифровой платформой Philips HealthSuite, смогут в свою очередь использовать данные с устройств, подключенных к Samsung SmartThings Cloud. Это позволит им создавать новые приложения и сервисы для улучшения здоровья пациентов.