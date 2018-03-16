«М.Видео» начал продажи Samsung Galaxy S9/S9+

В российской сети электроники «М.Видео», входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева, стартовали продажи флагмана Samsung Galaxy S9|S9+ в рассрочку и по программе trade in. Модели доступны в магазинах сети и онлайн в трех цветах – Титан, Ультрафиолет и Черный Бриллиант и в двух модификациях по объему памяти (версия S9+ доступна в черном цвете с объемом памяти 256 Гб).

На старте «М.Видео» предлагает своим покупателям сразу две дополнительные возможности сэкономить на покупке. Клиент сети может воспользоваться программой рассрочки «0-0-24», оформив ее на сайте сети или в любом розничном магазине. Стоимость смартфона клиент выплачивает равными частями в течение 24 месяцев, то есть за версию стоимостью 59,990 тыс. руб. клиент ежемесячно платит по 2,5 тыс. руб.

Также покупатели могут воспользоваться программой Trade-in, по условиям которой можно сдать свой iPhone или Samsung Galaxy и получить скидку на новинку, а также дополнительную скидку в размере 6 тыс. рублей. В рамках программы можно сэкономить до 65% от стоимости Samsung Galaxy S9. Подробности по списку моделей, которые можно сдать в рамках программы, на сайте.

«Несколько тысяч клиентов «М.Видео» уже получили Samsung Galaxy S9|S9+, сделав и оплатив предзаказ сразу после презентации новинки 25 февраля. Спрос на предзаказ S9|S9+ оказался в 2,5 раза выше, чем в прошлом году на S8|S8+. По итогам предзаказа, наиболее популярной стала модель в цвете Черный Бриллиант, на нее пришлось около 30% покупок», – сказал руководитель департамента Мобильная техника «М.Видео» Сергей Сухоруков.

Подробное описание новинки от Samsung, оригинальных аксессуаров, а также правил Trade In и Рассрочки «0-0-24» доступно на сайте «М.Видео».