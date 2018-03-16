D-Link представила корпоративную облачную платформу Nuclias и новинки сетевого оборудования

На завершившейся в Барселоне ежегодной международной выставке мобильной индустрии MWC 2018 D-Link представила свои новейшие разработки и решения в сегментах корпоративных облачных технологий, промышленной автоматизации и безопасности «умного» дома.

К числу наиболее значимых новинок следует отнести корпоративную облачную платформу Nuclias, предназначенную для пользователей сегмента SMB и позволяющую принципиально сократить стоимость централизованной настройки и управления распределенной инфраструктурой предприятия независимо от его масштаба и географического положения конкретных подразделений. Решение предполагает использование защищенного облака в качестве единой административной консоли, с помощью которой можно управлять коммутаторами и точками доступа как в пределах одного здания, так и на территориально распределенных объектах. Вниманию специалистов были представлены новые коммутаторы DBS-2000 и точки доступа с поддержкой облачной платформы Nuclias на основе стандарта 802.11ac – DBA-1510P (до 1750 Мбит/с, MIMO 3x3) и DBA-1210P (до 1200 Мбит/с, MIMO 2x2).

Кроме того, D-Link представила коммутаторы серий DIS-100G, DIS-300G и DIS-700G, рассчитанные на применение в системах автоматизации на производстве, интеллектуальных транспортных системах, проектах «Безопасный город» и на других ответственных объектах, где условия эксплуатации не позволяют использовать обычные коммутаторы. Устройства выполнены в защищенном корпусе IP30, устойчивы к вибрации и скачкам напряжения, соответствуют требованиям спецификаций по электромагнитной совместимости и работают в сложных климатических условиях. В России линейка промышленных коммутаторов представлена управляемой серией DIS-200G:

Также D-Link продемонстрировала новую линейку сетевых камер наружного видеонаблюдения mydlink Pro, расширяющую границы системы безопасности «умного» дома. Камеры выполнены в защищенном от пыли и влаги корпусе в соответствии с требованиями IP65, обеспечивают круглосуточное видеонаблюдение в Full HD-качестве, поддерживают функционал видеоаналитики c распознаванием людей и новое бесплатное приложение mydlink с облачной записью и хранением событий. В модельный ряд вошли: Внешняя беспроводная Full HD-камера DCS-1820LM с поддержкой 4G LTE-подключения и встроенным аккумулятором; внешняя беспроводная Full HD-камера DCS-8650LH с двумя объективами и углом обзора 180°; комплект внешних беспроводных камер DCS-2802KT со встроенным аккумулятором и ИК-датчиком обнаружения движения.