Crypto.tickets создаст стандарт билета на блокчейне в Open Source

Crypto.tickets, разработчики платформы для распространения билетов на мероприятия на базе Ethereum, выложили в открытый доступ код своего решения. Кроме продукта для организаторов событий и мобильного приложения для зрителей, с 2017 года они развивают решение, которое поддерживает единый отраслевой билетный стандарт на основе блокчейна.

«Пока в разных странах блокчейн-стартапы и билетные системы параллельно друг другу осваивают блокчейн, мы предложили свою версию стандарта с открытым кодом. Технически его реализует библиотека для создания смарт-контрактов. Это первое в мире описание того, как в Ethereum должна храниться информация о билетах», - сказал Егор Егерев, CEO Crypto.tickets.

С помощью решения уже сегодня можно начать продажи билетов на любое мероприятие. Для этого на Github доступна библиотека для смарт-контрактов, в которых выпускаются токены - умные билеты. Кроме этого - сервис для билетных систем с API для работы со смарт-контрактами и выпуска билетов, а также мобильное приложение, в котором покупатель может управлять своими билетами.

Команда Crypto.tickets предлагает компаниям, работающим на рынке электронных билетов, и разработчикам-энтузиастам совместно дорабатывать будущие версии стандарта.

Авторы проекта ставят себе цель создать таким образом единый мировой стандарт умного билета на блокчейне. Его отличия - защита от подделки и копирования, полный контроль для организатора-продавца и удобство для зрителя.

Егор Егерев рассказал о стандарте на конференции ILMC 30: «Мы одни из первых в мире решили инвестировать в мировой стандарт билета на блокчейне. Это не коммерческий проект, а старт глобального сообщества экспертов-энтузиастов. Предлагаю всем, у кого есть опыт работы в тикетинге и блокчейне, сделать удобный общедоступный продукт для безопасной и прозрачной дистрибуции билетов».