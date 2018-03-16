Canon начала российские продажи презентационных пультов PR100-R и PR1000-R

Canon объявила о начале продаж беспроводных презентационных пультов с красной лазерной указкой и удобными элементами управления. Canon PR100-R и PR1000-R дополнят презентационные навыки спикера, обеспечивая полную свободу передвижения и делая сам доклад более запоминающимся.

Пульты PR100-R и PR1000-R являются устройствами для демонстрации бизнес-идей и для применения в офисах и учебных аудиториях, когда особенно важно обратить внимание слушателей на детали в презентации. Сочетая в себе стильный дизайн и легкость в использовании, пульты демонстрируют широкий спектр возможностей. Дальность беспроводной связи на частоте 2,4 ГГц — до 15 м гарантирует свободное передвижение выступающего по залу.

Презентер PR100-R оборудован белым эргономическим корпусом и удобным ЖК-дисплеем. Подсветка экрана помогает спикеру следить за временем во время выступления, а также продолжать презентовать идеи даже в темноте. Кроме того, модель предоставляет возможность установки таймера и напоминания с вибросигналом. Это позволяет точно рассчитывать время: сигнал, подаваемый через установленные промежутки, напоминает о необходимости перейти к следующему пункту выступления.

Красная лазерная указка данной модели видна вдвое лучше, так как красный лазер удвоенной яркости имеет длину волны 635 нм. В условиях непрерывной работы презентер функционирует на протяжении около 25,5 часов (с учетом температуры окружающей среды около 25 °C).

Презентер PR1000-R размером с авторучку отличается лаконичным дизайном и удобством в использовании, а также компактным размером. Расположение кнопок обеспечивает интуитивно понятное управление устройством. Возможность сетевого подключения делает это устройство идеальным для деловых поездок. Функции перехода на предыдущую/следующую страницу и регулирование громкости одним нажатием гарантируют уверенное использование пульта с красным лазером во время выступления.

Портативный формат устройства также обеспечивает удобное использование на совещаниях и конференциях. В условиях непрерывной работы презентер функционирует на протяжении около 29 часов (с учетом температуры окружающей среды около 25 °C).