«Яндекс» создал браузер с голосовым помощником

В «Яндекс.Браузере» для Windows появилась «Алиса» — голосовой помощник, созданный в «Яндексе». Теперь люди могут быстрее справляться с множеством дел в браузере и на компьютере — голосом включать любимые песни, спрашивать о прогнозе погоды, новостях и курсе валют, открывать сайты и программы, выключать или перезагружать компьютер.

Пока «Алиса» делает здесь только первые шаги, но с компьютером уже сейчас можно разговаривать почти как с живым человеком — поболтать или о чем-то попросить. Например: «Слушай, Алиса, скажи рецепт шарлотки», «Открой последнюю закрытую вкладку» или «Выключи звук». «Алиса» легко находит общий язык со всеми, в том числе с детьми: она знает много игр и готова посоревноваться в знании городов или составлении слов.

«Люди пользуются голосовыми технологиями в самых разных ситуациях: строят маршруты голосом, ищут что-то на ходу, общаются с роботами колл-центров. Голосовое управление — один самых естественных и простых способов общения человека с техникой, поэтому мы добавляем «Алису» в сервисы «Яндекса». На смартфонах она уже помогает миллионам и теперь переходит к компьютерам. В будущем она стремится стать полноценным личным ассистентом человека на разных устройствах», — сказал руководитель десктопного «Яндекс.Браузера» Роман Иванов.

«Алиса» доступна в новой версии браузера для Windows. С ней можно говорить, а когда это неудобно — общаться письменно. Если же помощь голосового помощника не нужна совсем, его легко отключить в настройках браузера.