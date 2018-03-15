X-Com модернизировала ИТ-инфраструктуру стоматологической поликлиники в Санкт-Петербурге

«Х-Com Питер», российский системный интегратор, завершил очередной проект в области информатизации государственных медицинских учреждений. В рамках проекта модернизирована сетевая инфраструктура Стоматологической поликлиники №18 (г. Санкт-Петербург), а рабочие места сотрудников оснащены современной компьютерной техникой и печатным оборудованием.

Рабочие процессы учреждения предусматривают использование компьютерного оборудования, объединенного в единую сеть. В рамках программы технического переоснащения организации потребовалась замена применяемых ранее рабочих станций медицинского и административного персонала. Также необходимо было изменить топологию учрежденческой интрасети и повысить ее пропускную способность.

Для выбора подрядчика был проведен открытый конкурс. Его участниками стали крупные российские поставщики программно-аппаратных средств и системные интеграторы. В числе требований заказчика было наличие у поставщика производственной базы и сервисного центра компьютерного оборудования.

X-Com предложила заказчику рабочие станции собственного производства, а также наиболее обоснованные условия реализации сервисной части проекта и его дальнейшей поддержки. По совокупности характеристик ее заявка была признана лучшей, и компания получила право заключения государственного контракта.

В ходе проекта модернизирована сетевая инфраструктура учреждения, рабочие места сотрудников оснащены компьютерным оборудованием X-Com, произведенным в соответствии с техническими требованиями заказчика.