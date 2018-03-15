Вышла новая версия сервера аутентификации Blitz Identity Provider 2.13.0
«Реак Софт», российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности, выпустила новую версию сервера аутентификации Blitz Identity Provider 2.13.0.
Сервер аутентификации Blitz Identity Provider обеспечивает единый вход (Single Sign-On – SSO) пользователей в приложения, двухфакторную аутентификацию, интеграцию с социальными сетями и Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Обновление Blitz Identity Provider добавило поддержку долгосрочных пользовательских сессий. В этом режиме пользователи смогут запомнить вход со своего устройства, так что даже при перезапуске браузера им не потребуется заново проходить аутентификацию. Это нововведение полезно при решении задач контроля доступа к приложениям, не содержащим критически важных данных.
Существенно расширены возможности по регистрации пользователей. Теперь при первом входе через социальные сети, ЕСИА, а также по электронной подписи можно зарегистрировать новую учетная запись, причем недостающие данные могут быть запрошены у пользователя. Кроме того, при регистрации может вызываться внешняя система для проверки введенных пользователем данных или для получения дополнительных сведений. Это позволит сконфигурировать процесс регистрации практически под любые задачи: от самостоятельной регистрации сотрудников компании с проверкой их данных в кадровой системе до регистрации контрагентов при входе в систему по электронной подписи.
Версия 2.13.0 позволяет более гибко настроить подключение к хранилищам учетных записей. Теперь можно одновременно подключить несколько хранилищ с разным набором атрибутов, разными названиями атрибутов, разным форматом значений атрибутов. Одни хранилища можно подключить в режиме «только для чтения», тогда как другие – с возможностью изменять данные. Эти, а также ряд других изменений, позволяют интегрировать Blitz Identity Provider практически с любой инфраструктурой.
Blitz Identity Provider поддерживает подключение приложений (веб-приложения, мобильные приложения и классические десктопные приложения) с использование стандартов SAML, OpenID Connect, OAuth 2.0, а также с использованием технологии реверсивного прокси-сервера (только для подключения веб-приложений); обеспечивает двухфакторную аутентификацию с использованием аппаратных брелоков и программных генераторов, поддерживающих любой из стандартов HOTP, TOTP, а также с использованием SMS-кодов и push-аутентификации; поддерживает строгую аутентификацию по смарт-картам и USB-ключам электронной подписи и криптопровайдерам.
Сервер аутентификации Blitz Identity Provider зарегистрирован под номером №842 в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.