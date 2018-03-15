«Ростелеком» завершил монтаж и тестирование видеонаблюдения на избирательных участках Югры

«Ростелеком» завершил работы по монтажу камер видеонаблюдения и провел тестирование оборудования на избирательных участках и в помещениях территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 1152 камеры обеспечат в день выборов Президента РФ непрерывную видеосъемку выборного процесса с записью звука и последующим хранением видеозаписей в центрах обработки данных (ЦОД) компании.

Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально другой технологии – вместо объемных программно-аппаратных комплексов (ПАК), «Ростелеком» установит в местах голосования и подсчета голосов компактные IP – камеры с флэш-накопителем объемом 64 Гб, работающие без компьютеров, с возможностью передачи картинки в HD-качестве.

Новая система смонтирована таким образом, чтобы обеспечить перекрестное наблюдение за помещением, захватывая рабочее место комиссии и урны для бюллетеней. Скорость передачи видеоизображения составит не менее 512 Кбит/с на одну камеру – это в два раза выше скорости передачи изображения с камер в 2012 году.

Видеонаблюдение на избирательных участках будет работать с 8:00 ч. по местному времени 18 марта 2018 года и до момента, пока участковая избирательная комиссия не подпишет протокол об итогах голосования и не продемонстрирует его на камеру, а председатель комиссии не зачитает все его строки. В территориальных же избирательных комиссиях трансляция начнется после окончания голосования, то есть в 20:00 ч. 18 марта 2018 года, чтобы можно было проконтролировать процесс приема протоколов от УИК.

«Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие, видеотрансляция будет идти на специальном портале в режиме реального времени. Регистрация на портале не требуется, при этом пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру, - сказал Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком». - Видео с камер, установленных в местах голосования, будет сразу передаваться в ЦОДы «Ростелекома» по защищенным каналам связи, где будет храниться три месяца с момента подведения итогов голосования, после чего данные будут переданы Центральной избирательной комиссии».

В день выборов для реализации проекта «Ростелеком» задействует собственную сетевую инфраструктуру по всей стране, будет организована работа мобильных бригад и горячая линия техподдержки, куда смогут обратиться представители УИК, ТИК и пользователи портала из любого региона.