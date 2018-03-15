Microsoft анонсировала ИИ-платформу в новом обновлении Windows 10

Microsoft на конференции Windows Developer Day объявила о том, что в следующем обновлении Windows 10 будет представлена платформа для разработчиков по работе с искусственным интеллектом Windows ML. Она позволит «наделять» пользовательские приложения на Windows 10 «умными» функциями значительно проще и быстрее.

Платформа включает программный интерфейс Windows Machine Learning API, с помощью которого можно будет внедрять функциональность заранее обученных нейросетей и готовых моделей машинного обучения в разрабатываемые приложения. Примеры внедрения этих технологий могут быть самыми разнообразными: от умного поиска по видео и изображениям до составления индивидуальных музыкальных плейлистов.

Важной характеристикой Windows ML является то, что для работы технологий ИИ не требуется облачная платформа – вычисления могут производиться на локальных мощностях. Среди других преимуществ – отсутствие задержек сети, снижение операционных затрат на разработку, гибкость в создании решений, а также удобство запуска как в облаке, так и на устройстве.

Платформа Windows ML будет поддерживаться устройствами на Windows: ноутбуками, стационарными ПК, периферийными устройствами интернета вещей, серверами, дата-центрами и даже гарнитурой смешанной реальности Microsoft HoloLens.

Целью Microsoft является широкое распространение и демократизация технологий искусственного интеллекта. Для этого корпорация внедряет ИИ в свои продукты, такие как, к примеру, пакет Office 365 и система биометрической авторизации Windows Hello. С помощью платформы Windows ML компания будет способствовать дальнейшему распространению технологий и внедрению их в еще большее количество приложений от разработчиков во всем мире.