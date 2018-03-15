Maykor поднялась на 70 позиций в списке лучших работодателей страны

Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, значительно улучшил свои позиции в «Рейтинге работодателей России - 2017», продемонстрировав результат на 70 позиций выше по сравнению с предыдущим годом. Организатором исследования, которое проводится ежегодно, выступает кадровый холдинг HeadHunter.

«Рейтинг работодателей России» от HeadHunter – один из наиболее авторитетных рейтингов работодателей, а также крупнейший по охвату компаний-участников. При составлении рейтинг аналитики оценивали работодателей по трем ключевым показателям: мнения сотрудников и соискателей, а также экспертная оценка HR-практик компании, ответственных за работу с персоналом.

По итогам исследования в 2017 г. эксперты также включили Maykor в число компаний с самыми высокоразвитыми HR-процессами. Подобной высокой оценки удалось достичь благодаря непрерывному совершенствованию всех бизнес- и HR-составляющих Maykor.

Политика в области управления персоналом Maykor направлена на привлечение, удержание, профессиональное развитие сотрудников, обеспечение достойного вознаграждения, социальной защищенности и формирование благоприятных условий труда. В связи с реализацией крупных аутсорсинговых проектов, иногда профильный персонал заказчиков переходит в штат Maykor, что также ставит перед компанией масштабные задачи по совершенствованию системы мотивации и расширению компетенций в области организации труда специалистов, которые привыкли к определенным элементам корпоративной культуры на прежних местах работы.

«Репутация компании играет важную роль при выборе места работы. Конечно, сегодня можно ориентироваться на советы друзей, информацию из социальных сетей и других источников. Однако существует более объективный способ познакомиться с будущим работодателем – профессиональные рейтинги. Высокая экспертная оценка деятельности Maykor в области работы с персоналом подтверждает статус компании как одного из лидирующих ИТ-работодателей страны, а также служит стимулом для дальнейшего развития HR-инициатив», – отметила Ирина Суслова, директор по управлению персоналом Maykor.