«Лаборатория Касперского» зафиксировала рост интереса китайскоговорящих хакеров к здравоохранению

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в фармацевтических компаниях Вьетнама следы вредоносного ПО PlugX – зловред был нацелен на кражу ценной информации с серверов. PlugX – инструмент удаленного контроля, крайне популярный среди организаторов сложных целевых атак и кампаний кибершпионажа. Так эта находка позволяет предположить, что хорошо подготовленные группы хакеров, ранее атаковавшие преимущественно военные, государственные и производственные организации, начинают проявлять все больший интерес к новой отрасли – здравоохранению.

PlugX использовался целым рядом китайскоговорящих кибергруппировок, включая Deep Panda, NetTraveler и Winnti. В частности, последняя была ответственна за организацию атак на индустрию онлайн-игр. Кроме того, Winnti также была замечена в атаках на фармацевтические компании – злоумышленники крали цифровые сертификаты производителей медицинского оборудования и ПО.

PlugX позволяет атакующим удаленно выполнять различные вредоносные операции в системе без разрешения пользователя, например, копировать и модифицировать файлы, запоминать нажатия клавиш, воровать пароли, делать снимки экрана. Таким образом, злоумышленники могут незаметно собирать и красть конфиденциальную информацию из зараженной системы.

«Сфера здравоохранения уверенно переходит от бумажного документооборота к цифровому, и ценные данные медицинского характера теперь хранятся в сетевых инфраструктурах. При этом кибербезопасности этой инфраструктуры нередко не уделяется должного внимания. И в условиях растущего интереса злоумышленников к сфере здравоохранения это пугающая тенденция. Обнаружение PlugX в фармацевтических компаниях лишь доказывает, что мы должны начать и выиграть еще одну битву с киберпреступниками», – отметил Юрий Наместников, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».