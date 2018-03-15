iPort начала продавать онлайн-кассы с приложением GROTEM

IPort объявила о заключении партнерского соглашения с разработчиком приложения для онлайн-касс GROTEM / Express. В результате в продаже появилась мобильная касса, которая нужна в первую очередь интернет-магазинам с собственной доставкой. Особенно тем из них, кто предпочитает операционную систему iOS.

Комплект состоит из смартфона или планшета Apple с приложением от GROTEM на полгода и фискального регистратора «АТОЛ 11Ф». Плюс всё, что нужно, чтобы начать работу с кассой: фискальный накопитель, договор с оператором фискальных данных, электронная подпись и регистрация в налоговой. В iPort научат пользоваться кассой и покажут, как загружать заказы из учетной системы или эксель-таблицы.

Базовый комплект с iPhone SE 32 Гб стоит 80 800 руб. Можно воспользоваться программой trade-in, уменьшив стоимость на несколько тысяч. Продлить подписку на приложение GROTEM / Express стоит 6400 руб. за полгода (900 руб. в месяц).

«В 2017 году мы изучали потребности малого бизнеса и пришли к выводу, что из-за поправок в 54-ФЗ такой совместный продукт будет одним из самых востребованных в 2018 году. Мы видим целевую аудиторию так: небольшой по обороту интернет-магазин с 1–5 мобильными сотрудниками», — отметила Ирина Алексеева, директор департамента корпоративных продаж iPort.

По оценке директора по развитию GROTEM Максима Опилкина, только 10% интернет-магазинов купили или взяли в аренду кассы, и весной-летом 2018 года будет пик спроса на них. Иначе придется платить серьезные штрафы за нарушение закона. Сейчас объем рынка мобильных касс — 5–6 миллиардов рублей. При этом надо учитывать, что онлайн-торговля — это быстрорастущий и постоянно обновляющийся сегмент, спрос на кассы будет всегда.

Максим Опилкин отметил: «Это наш первый опыт работы с офлайновыми магазинами, обычно партнеры GROTEM — центры техобслуживания кассовой техники и банки. Мы уже привлекаем другие розничные сети, потому что это удобно — зайти в магазин и выйти с работающей, зарегистрированной кассой. Думаю, скоро во многих магазинах рядом с вывесками „Телевизоры“ и „Пылесосы“ появятся „Онлайн-кассы“, а консультанты будут предлагать подготовить кассу за 15 минут».