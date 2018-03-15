Comparex улучшила управление ПО в «Полиметалле» с Portfolio Management Platform

Comparex объявила о завершении проекта по обеспечению прозрачности и простоты предоставления сводных данных об используемом ПО в компании «Полиметалл» для бюджетирования и оптимизации распределения лицензий с помощью своего собственного решения Portfolio Management Platform.

Компания «Полиметалл» — российская горнорудная компания, один из лидеров по добыче драгоценных металлов. До начала проекта учет лицензий и распознавание установленного программного обеспечения, осуществлялись заказчиком самостоятельно на основании выгрузок SCCM. Процесс требовал больших трудозатрат на создание репрезентативных отчетов.

Главным толчком к началу пилотного проекта послужило то, что Comparex сделала полнофункциональную и высокопроизводительную локальную версию решения Software Portfolio Management Platform на базе технологии Power BI, которая ничем не уступает облачному варианту реализации.

Главной задачей проекта было организовать систему сбора и анализа информации об установленном ПО, помимо этого требовалось обеспечить прозрачность и простоту предоставления сводных данных об используемом ПО для бюджетирования и оптимизации распределения лицензий между пользователями.

Выбор был сделан в пользу решения Portfolio Management Platform из-за соотношения доступной функциональности и невысокой стоимости решения. Решение позволит оперативно отcлеживать изменения и реально управлять программными активам, выявляя лицензионное соответствие.

«Проект внедрения решения Portfolio Management Platform позволил компании «Полиметалл» систематизировать информацию о состоянии установленного ПО. Рекомендации, сформулированные специалистами Comparex, помогли определить оптимальную стратегию управления программными активами и поспособствуют дальнейшему развитию компании», – отметил Агаев Сергей, генеральный директор Comparex.

«Спасибо команде Comparex за предоставление удобного инструмента и настройку дополнительных отчетов. Мы планируем достичь поставленных целей с помощью Comparex Portfolio Management Platform и обеспечить процессы с удобным и единым источником данных для управления программными активами», - сказала Шапкина Анна, директор дирекции корпоративного развития и информационных технологий компании «Полиметалл».