Альфа-Банк внедрил интеллектуального чат-бота во внутренние бизнес-процессы

Альфа-Банк объявил об успешной реализации первого этапа внедрения интеллектуального чат-бота во внутренние процессы работы Операционного блока. Пилотный проект по направлению «Зарплатные проекты» был запущен осенью прошлого года. Ежедневно сотрудники операционного Блока принимали более сотни звонков от коллег с вопросами по условиям и правилам открытия расчетных счетов клиентам в рамках зарплатных проектов. Как правило, это стандартные вопросы, ответы на которые также достаточно однообразны и унифицированы. С целью оптимизации процессов оказания консультационных услуг и сокращения времени подготовки ответов было принято решение о передаче этого функционала искусственному интеллекту.

База знаний «нового сотрудника» Альфа-Банка содержит более одной тысячи ответов на различные запросы от клиентских менеджеров. Интеллектуальный чат-бот или виртуальный консультант, разработка которого сотрудниками банка осуществлялась в партнерстве с компанией «Мивар», также при необходимости может задать уточняющие вопросы, выдать сразу несколько вариативных ответов и предоставить ссылки на скачивание шаблонов необходимых документов. Одно из главных его достоинств – умение общаться на простом понятном языке.

«Наш новый сотрудник с искусственным интеллектом уже успел себя зарекомендовать. Помимо режима работы "24х7", он существенно сократил трудозатраты на достаточно "рутинный" функционал, также позволил более чем в 50 раз увеличить скорость ответов на внутренние консультационные запросы сотрудников, тем самым повысив качество обслуживания и клиентов банка», - отметила главный операционный директор Альфа-Банка Мария Шевченко.

Успешный внутренний стартап в ближайшее время планируется также дополнить функционалом и по другим бизнес-направлениям. Предполагается его активное внедрение не только в бизнес-процессы розничного бизнеса, но и в проведерие валютных операций и обслуживание корпоративных клиентов.