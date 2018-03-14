Сервис автоматического мониторинга и аналитики социальных медиа Youscan поглотил Brandspotter

Сервис автоматического мониторинга и аналитики социальных медиа Youscan приобрел права на торговую марку и технологии сервиса Brandspotter. Сумма сделки не разглашается. Все клиенты Brandspotter получат персональные предложения о переходе на обслуживание в Youscan.

«Мы лично познакомились с командой Brandspotter еще в 2010 г. С того момента мы непрерывно поддерживали контакт, с одной стороны, как конкуренты, с другой – как партнеры, развивающие общий рынок. Команда Brandspotter сделала очень много, чтобы научить клиентов лучшим практикам мониторинга социальных медиа. Во многом подход Brandspotter соответствовал нашей философии, которая выражена в миссии Youscan –"Помогать компаниям становиться лучше, слушая своих потребителей"», − сказал основатель Youscan Алексей Орап.

«Более семи лет Brandspotter и Youscan развивались параллельно, и конкуренция помогала обеим командам совершенствовать свои продукты. В то же время мы сотрудничали, вместе обсуждали вопросы развития рынка, и разделяли общий подход и этические принципы в работе. Из всех игроков рынка именно с Youscan нам комфортно объединить усилия. Наши сильные стороны добавятся к сильным сторонам Youscan и рынок получит лучший сервис, объединивший экспертизу обеих команд», – отметила Ольга Стерник, основатель Brandspotter

Компания Youscan занимается разработкой одноименной системы мониторинга и аналитики социальных медиа. По оценкам экспертов на конец 2017 г., сервис Youscan занимал лидирующие позиции на рынках России, Украины и Казахстана. Среди клиентов Youscan крупнейшие локальные и международные B2C бренды и ведущие рекламные агентства. Ранее Youscan сообщала о посевных инвестициях от европейского фонда The OpenFund, а в 2015 г. привлекла второй раунд инвестиций с участием шведских инвестиционных фондов Kinnevik и Vostok New Ventures. С 2012 г. компания является резидентом ИТ-кластера инновационного центра Сколково.