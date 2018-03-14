«Ростелеком» запустил пилотный проект 4K для сегмента HoReCa

«Ростелеком» запустил в Санкт-Петербурге пилотный проект с использованием технологии телевизионного изображения сверхвысокой четкости 4K - нового стандарта разрешения экрана 3840 x 2160 пикселей, что составляет более 8 млн. пикселей. Этот стандарт только начинает использоваться, но является одним из наиболее перспективных для сегмента HoReCa (hotel, restaurant, cafe) – услуг в сфере гостеприимства.

Технология 4K набирает популярность среди компаний среднего и малого бизнеса, чья деятельность связана с трансляцией актуального ТВ контента - спортбары, рестораны и отели. Использование 4K позволяет получить на больших экранах изображение сверх высокой точности - на одном участке экрана находится в четыре раза больше пикселей, чем в стандарте HD.

Новые возможности технологии обеспечиваются повышенными техническими требованиями: для обеспечения стандарта 4K необходимо обеспечить минимальную задержку обновления экрана 60 кадров в секунду, скорости передачи данных от 15 Мбит в секунду, а также большого размера экрана – от 40 дюймов и более.

«Длительное время стандарт Full HD (1080p) оставался стандартом наилучшего качества для ТВ-услуг, но сейчас наступает эра Ultra HD (UHD, 4K). Технология 4K завоёвывает рынок и становится одной из наиболее перспективных для развития телевидения», – отметил Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома». - Мы ожидаем, что в 2018 году драйвером развития услуг ультра четкого телевидения (UHD TV) в России станет Чемпионат мира по футболу - тысячи зрителей будут наблюдать за матчами чемпионата на экранах спортбаров».

Сейчас «Ростелеком» запустил первый пилотный проект услуги на базе технологии 4K ТВ в Санкт-Петербурге совместно с сетью рестобаров FullHouse. В рамках пилотного проекта «Ростелеком» обеспечит трансляцию ТВ сигнала по технологии 4K на все экраны, установленные в рестобарах этой сети. В составе пакета услуг - высокоскоростной интернет, гостевой Wi-Fi и интерактивное ТВ от компании «Ростелеком». Совместно с приставкой интерактивного телевидения «Ростелеком» на тестах используются две приставки компании с поддержкой 4K.

«Ростелеком» развивает взаимодействие с компаниями среднего и малого бизнеса благодаря расширению перечня услуг и формированию выгодных пакетных предложений на наиболее востребованные сервисы. Согласно отчёту компании «ТМТ Консалтинг» , «Ростелеком» – компания номер 1 по количеству B2B абонентов услуги платного ТВ в Российской Федерации (42%), при этом значительную часть дохода обеспечивают представители сегмента HoReCa (рестораны, кафе и бары). Запуск сервисов на основе технологии 4K является одной из точек роста для «Ростелекома», который трансформируется из оператора связи в цифровую ИТ компанию, которая выводит на рынок инновационные для России продукты», – говорит Данила Бурметьев, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома».

«Спортивный контент наиболее интересен для наших клиентов: при проведении прямых трансляций спортивных матчей средний чек заведения возрастает на 30%, а количество посетителей на 10 %. Наши посетители хотят смотреть лучшие матчи в прямом эфире и в наилучшем качестве - чтобы разглядеть все эмоции спортсменов, детали каждой передачи, каждого гола. Надеемся, что наши посетители оценят качество изображения по технологии 4К и к началу чемпионата все места в наших залах будут забронированы»,- сказал управляющий рестобаров FullHouse Александр Ванин.

На пилотных площадках в рестобарах FullHouse реализован функционал «цифрового бара: управление множеством ТВ экранов через один планшетный компьютер, вывод информации о предстоящих событиях на несколько экранов, возможность проведения интерактивных викторин, информирование посетителей об акциях и скидках, создание приветственного экрана с актуальными предложениями заведения и анонс спортивных матчей.

Пилотный проект демонстрирует, что «Ростелеком» готов к выводу новых цифровых сервисов для сегмента HoReCa в преддверии одного из самых значимых мировых спортивных событий – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.