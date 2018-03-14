«Ростелеком» модернизировал оборудование мультисервисной сети передачи данных в Калмыкии

«Ростелеком» модернизировал оборудование мультисервисной сети передачи данных в столице Республике Калмыкия г. Элисте. Обновлены более 190 коммутаторов на оптоволоконной сети, что позволило повысить ее производительность и улучшить качество услуг.

«Ростелеком» планирует продолжить работы по обновлению оборудования в течение 2018 г.: это значительно стимулирует развитие оптических технологий ETTH и PON, что в условиях Республики Калмыкия с ее обширной территорией и малой плотностью населения, но высокой потребностью в доступе в интернет и цифровом телевидении, особенно важно. Кроме того, обновленное оборудование обладает высокой энергоэффективностью, позволяя экономить во время эксплуатации до 30% электроэнергии, и расширенными функциями защиты от атак и несанкционированного доступа к сетям.

Игорь Енин, заместитель директора Калмыцкого филиала «Ростелекома» - технический директор: «Новые, более производительные коммутаторы позволят повысить качество предоставляемых услуг телефонии, интернета и сопутствующих сервисов, добиться безупречной работы нашей сети при самых высоких нагрузках и значительном увеличении количества пользователей. Обновление сети и оптические технологии доступа входят в число стратегических приоритетов "Ростелекома". Модернизация инфраструктуры компании осуществляется полностью за счет собственных инвестиционных средств и направлена на создание условий для появления новых услуг и расширение возможностей существующих. Количество наших абонентов неуклонно растет, и нам важно постоянно совершенствоваться, чтобы отвечать все возрастающим запросам клиентов и партнеров».