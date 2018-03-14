Postgres Professional помог «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» оптимизировать работу СУБД PostgreSQL

Специалисты Postgres Professional успешно выполнили проект по аудиту состояния и настройке СУБД PostgreSQL одной из ключевых информационных систем «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», газотранспортного предприятия на Северо-Западе России.

Предложенные Postgres Professional рекомендации позволили повысить производительность информационной системы заказчика на основе СУБД PostgreSQL 9.6.5. Консультационные услуги включали в себя аудит текущего состояния PostgreSQL, детальный анализ ситуаций, возникающих при эксплуатации СУБД, выработку рекомендации по настройке резервного сервера по технологии StandBy, мониторингу СУБД и настройке дефрагментации данных в автоматическом режиме, тюнингу параметров СУБД,

«Помимо действенных рекомендаций по настройке СУБД, от Postgres Professional мы получили ответы на такие вопросы, как целесообразность перехода на PostgreSQL 10, возможность реализации подключений к СУБД с использованием сертификатов безопасности, выбор оптимального типа первичного ключа. Мы довольны результатами и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество», – сказал Владимир Морозов, заместитель начальника Службы информационно-управляющих систем «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

«Оптимизация настроек СУБД PostgreSQL и помощь в администрировании СУБД – один из наиболее частых запросов со стороны наших клиентов. Это позволяет заказчикам заметно повысить производительность своих СУБД и правильно организовать их эксплуатацию. Успешно справляться с подобными задачами нам позволяет многолетний опыт и прямой контакт с ведущими разработчиками PostgreSQL, работающими в компании», – отметил Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional