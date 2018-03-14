Philips выводит на российский рынок новую МРТ-систему Prodiva 1.5 Тл CX

Philips представила новейшую систему в области магнитно-резонансной томографии Prodiva 1.5 Tл CX. МР-томограф позволяет повысить клиническую эффективность, оптимизировать рабочий процесс и улучшить комфорт пациента во время исследования.

Высокие требования к магнитно-резонансным исследованиям, сложность современных технологий и длительное время ожидания осложняют работу рентгенологических отделений по всему миру. Новый томограф Philips Prodiva 1.5Tл с технологией Breeze Workflow предоставляет врачам интуитивно понятный интерфейс и позволяет упростить процесс подготовки пациента к исследованию.

Технология Breeze Workflow основана на использовании очень легких, гибких цифровых катушек, благодаря которым сокращается время на укладку пациента и происходит быстрый сбор данных. Полностью цифровая архитектура dStream, реализованная в томографе Prodiva 1.5Тл гарантирует получение МР-изображений высокого качества любой области исследования. Не менее важным является возможность оптимизации расходов лечебных учреждений за счет снижения затрат на установку системы и экономичного энергопотребления.

Согласно недавним исследованиям, дискомфорт пациентов во время сканирования может существенно повлиять на результаты исследования. МР-система Prodiva 1.5T Тл с уникальной технологией Ambient Experience In-bore Connect – это сочетание специально подобранного мягкого освещения, изображений, музыки и интерактивного контента, которое создает успокаивающую атмосферу во время процедуры.

«Медицинская визуализация играет важнейшую роль в заботе о пациентах на всех этапах. В частности, метод магнитно-резонансной томографии обладает колоссальным неосвоенным потенциалом, — отметила Анна Лерман, руководитель направления МРТ Philips. — Компания Philips продолжает совершенствовать свои разработки в области МРТ, реализуя новейшие технологии и системы для повышения качества диагностики, увеличения пропускной способности и комфорта пациентов при исследовании».

Инновационная система Philips Prodiva 1.5Tл CX была впервые представлена в рамках ежегодного конгресса Радиологического общества Северной Америки (RSNA) в Чикаго в 2017 году.