Мобильное приложение «Ингосстраха» распознает документы клиентов

«Ингосстрах» объявил о внедрении в мобильное приложение IngoMobile технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader компании Smart Engines. Интеграцию библиотеки распознавания выполнили разработчики мобильного приложения EastBanc Technologies.

Сейчас в мобильном приложении IngoMobile клиенты могут застраховать автомобиль по каско и ОСАГО, купить полис страхования путешественников, имущества, ипотеки и здоровья. В приложении доступна информация о действующих полисах по всем видам страхования, а также можно внести платеж и переоформить полис на новый период.

Возможность распознавания данных паспорта РФ, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС) появилась в обновленном приложении IngoMobile для iOS и Android. Приложение рассчитано на действующих и новых клиентов страховой компании «Ингосстрах», которым предлагается рассчитать, оформить или продлить страховые полисы без посещения офиса.

Распознавание документов клиентов позволяет сократить время ввода данных о страхователе, водителях и автомобиле при оформлении новых полисов каско и ОСАГО. Теперь клиент может просто навести камеру телефона на документ на несколько секунд, и все необходимые данные будут автоматически распознаны. Эти данные вносятся в поля формы приложения IngoMobile и для удобства клиента сохраняются в его профиле, что позволяет не вводить их повторно при следующих покупках.

Модуль распознавания Smart IDReader сканирует документ в видеопотоке и извлекает данные на самом устройстве без передачи изображений на сервер. С точки зрения требований к камере и вычислительным ресурсам технология адаптирована для работы даже на смартфонах базового уровня, имеющих видеокамеры с низким разрешением.

«Внедрение новых технологий в страховой бизнес позволяет нам перейти на качественно новый уровень. Благодаря использованию современных решений мы предлагаем нашим клиентам максимально простые, комфортные и эффективные решения, которые позволяют сэкономить самый ценный ресурс – время. Мы продолжаем совершенствовать приложение IngoMobile, дополняя его новыми сервисами, и надеемся, что оно станет незаменимым помощником для владельцев страховых полисов нашей компании», – отметил начальник управления интернет-продаж «Ингосстрах» Евгений Демидов.

«Наше решение по распознаванию паспорта РФ в мобильных приложениях уже получило достаточно широкое распространение. Чего пока нельзя сказать о таких сложных для распознавания документах, как водительские удостоверения и СТС. Поэтому внедрение в приложение IngoMobile технологии Smart IDReader для нас безусловно является знаковым», – сказал генеральный директор Smart Engines кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

«Уже очень много привычных операций переведено в цифровые каналы — от вызова такси до покупки бытовой техники. «Ингосстрах» как лидер отрасли первый перевел на цифровые технологии покупку страховых полисов. Новая версия мобильного приложения IngoMobile – это полноценная платформа взаимодействия страховой компании с клиентами. Теперь совсем не обязательно идти в офис или встречаться со страховым агентом, чтобы оформить стандартные страховые продукты и даже застраховать машину по каско», — сказал директор EastBanc Technologies Дмитрий Талочкин.

Мобильное приложение СПАО «Ингосстрах» IngoMobile, разработанное EastBanc Technologies, стало победителем ежегодного конкурса «Золотое приложение 2017». IngoMobile одержало победу сразу в трех номинациях: «Лучшее приложение для потребителя (b2c)», «Лучший дизайн приложения» и «Финансы, банки, страхование», а также заняли второе место в номинации «Лучший usability/UX приложения».