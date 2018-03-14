«Фогсофт» автоматизировала управление качеством поставщиков

«Фогсофт» объявила о разработке автоматизированной системы управления качеством поставщиков — модуля комплексного решения iTender SRM. Используя этот инструмент мониторинга и взаимодействия с контрагентами, заказчики смогут влиять на качество и производительность ключевых поставщиков и не допускать критических ситуаций.

Действия компаний, нацеленных на эффективное развитие, как правило, включают и оптимизацию сектора корпоративных закупок. Решить данную задачу можно с помощью системы управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM — Supplier relationship management).

«Эффективная система закупок всегда строится на развитии отношений заказчика с поставщиком, позволяя вывести их взаимодействие на качественно новый уровень, когда поставщик уже не является формальным исполнителем, а скорее партнером для заказчика, — отметил руководитель центра эффективных закупок «Tendery.ru» Кирилл Кузнецов. — Учитывая, что у крупного заказчика в процесс взаимодействия с поставщиком могут вовлекаться разные подразделения и специалисты, очень сложно достичь приемлемого результата без систем автоматизации».

Принципиально важная функция системы управления качеством поставщиков — отслеживать критические изменения качества и уведомлять заказчика о необходимости принятия управленческих решений.

«Что нужно заказчику от поставщика: адекватные цены, качественные товары, работы и услуги, оперативная коммуникация, минимум накладных расходов, соблюдение сроков поставки и других пунктов договора, — сказал директор департамента специальных проектов «Фогсофт» Сергей Юров. — Инструмент управления качеством поставщиков системы «iTender SRM» является механизмом эффективного взаимодействия на всех этапах сотрудничества, когда заказчик может не только контролировать, но и участвовать в непрерывном и устойчивом развитии контрагентов в рамках стратегии win-win».

При таком подходе, по словам эксперта, заказчик может сократить сроки выпуска готовой продукции, увеличив тем самым скорость оборачивания своего капитала. Кроме того, решение обеспечит минимизацию технологических, операционных, финансовых, социальных, природных, законодательных, юридических, имиджевых рисков.

В системе доступно проведение предварительной квалификации поставщиков по выбранным товарным группам и регионам поставки. Прошедшие квалификацию компании попадают в базу поставщиков, где осуществляется оценка их работы. Система выстраивает различные рейтинги, которые формируются на основе качественных и количественных показателей.

Для оценки качества и производительности применяются опросные листы, заполняемые как поставщиками, так и взаимодействующими с ними сотрудниками.

Оценка рисков происходит в подсистеме расчета рейтинга деловой репутации поставщиков, где алгоритм расчета баллов основан на теории рисков. Система рассчитывает возможные последствия для каждого риска, вычисляет вероятность наступления его в будущем (по истории взаимодействия с поставщиком) и дает итоговое значение оценки риска по каждому контрагенту.

В качестве источников информации система также может использовать структурированные сведения о взаимодействии с поставщиками из внутренних учетных систем компании и структурированные сведения из открытых внешних источников: ЕИС, ЕФРСБ, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, открытые данные ФНС, информационные online-ресурсы ГМЦ Росстата, реестры недобросовестных поставщиков, картотека арбитражных дел, системы сбора сведений о контрагентах (СПАРК-Интерфакс, Контур-Фокус, Лик: Эксперт и подобные). Кроме того, могут учитываться неструктурированные сведения из открытых источников (информация в социальных сетях и на сайтах), результаты выездной аттестации качества поставщиков.

При оценке используются критерии, позволяющие заказчику в режиме онлайн получать оперативную информацию о текущем статусе его поставщиков. Критерии оценки могут быть любыми: опыт производства/поставок/оказания услуг/выполнения работ по товарным группам, опыт участия в торгах, присутствие/отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков и схожих реестрах, производственные мощности по регионам, финансовая и экономическая устойчивость, качество, охрана труда, промышленная безопасность, экологический фактор и т.д.