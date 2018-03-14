«ЭЛАР» поставила сканер «Скамакс» в Контрольно-счетную палату Москвы

«ЭЛАР» поставила промышленный сканер «Скамакс» в Контрольно-счетную палату (КСП) Москвы.

«Скамакс» является одним из самых мощных сканеров в классе техники для потоковой оцифровки расшитых документов. Скорость его работы составляет от 90 до 340 страниц в минуту, а оцифровывать он может документы от 2х6 см до схем и чертежей А3+. Сканер автоматически определяет толщину листов и переводит в электронный вид оригиналы различной плотности в одной пачке. Он также не чувствителен к попаданию скрепок, так как в его протяжном тракте нет стеклянных и пластиковых поверхностей.

«"Скамакс" стал важной частью системы электронного документооборота нашей организации, - отметил представитель КСП столицы. - С помощью этого оборудования обеспечивается загрузка данных в СЭД в полном объеме».

«Высокая производительность "Скамакса" и его надежность стали залогом того, что именно этот сканер используют многие организации для наполнения своих информационных систем (ИС) – СЭД, электронных архивов и других, - прокомментировала ведущий эксперт по работе с госорганами корпорации «ЭЛАР» Мария Шугаева. – Автоматизация обработки документов с помощью промышленных сканеров позволяет сегодня компаниям и госучреждениям ускорять процессы принятия решений».

По словам Марии Шугаевой, преимущество использования документных сканеров для наполнения ИС состоит также в том, что организации могут не привлекать к оцифровке большое количество своих штатных сотрудников.

«Один поточный сканер, например, Скамакс, может оцифровать несколько тысяч документов в день, а один сотрудник на обычном офисном оборудовании в силах обработать не более 150-200 документов за такой же срок», - отметила представитель «ЭЛАР».