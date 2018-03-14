Columbus автоматизировала работу с дилерами для «Тойота Мотор»

Columbus провела внедрение ERP-системы в «Тойота Мотор». В результате проекта специалистами Columbus были автоматизированы процессы учета и поставки автомобилей дилерам: от размещения и корректировки заказов на портале заказчика до продаж дилерам и конечным клиентам. Работу с новой платформой ведут более 2 000 пользователей.

Columbus – международная компания в сфере ИТ-консалтинга. Консультанты Columbus реализуют проекты внедрений корпоративных информационных систем, оказывают услуги круглосуточной поддержки и развития функциональных возможностей ИТ-решений, занимаются разработкой собственных программных продуктов. Компания фокусируется на работе с заказчиками из сфер розничной торговли, пищевой промышленности, дистрибуции, дискретного производства. Columbus является партнером Microsoft, IBM, 1С, Kofax и других вендоров.

С 2003 года заказчик Columbus – «Тойота Мотор», использует ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 3.0. C течением времени и развитием технологий у компании возникла необходимость в переходе на новое решение. В качестве платформы была выбрана Microsoft Dynamics AX 2012.

Специалисты клиента рассматривали два варианта перехода – технический перенос процессов или полное перевнедрение ERP. По результатам описания ключевых бизнес-процессов и выработки рекомендаций по их автоматизации было решено идти по пути полного перевнедрения. Партнером проекта была выбрана консалтинговая компания Columbus.

«Мы знакомы с Columbus уже 15 лет – сотрудничество началось в 2003 году, с успешного внедрения ERP-системы еще предыдущего поколения. Специалисты Columbus знают специфику нашего бизнеса, принципы работы Тойота, наши подходы к выполнению задач и ведению проектов. Это способствует эффективной коммуникации и качественной реализации поставленных целей», – отметил Энкельман Дмитрий Владимирович, начальник департамента информационных технологий «Тойота Мотор».

В результате проекта большинство операций, которые выполняют дилеры «Тойота Мотор» на портале компании, переведены на новую платформу, например, внесение и согласование заказов, корректировка планов, осуществление приемки автомобилей на складах и продажи конечным покупателям.

Специалисты Columbus провели миграцию основных справочников системы, а также перенос функционала блока продаж и учета всех статусов автомобиля, начиная от производства и заканчивая передачей автомобиля конечному потребителю. Были автоматизированы процессы поставки автомобилей дилерам: размещения заказов, корректировки и согласования планов производства, регистрации выпуска автомобилей на заводах, доставки и продажи автомобилей дилерам и конечным клиентам.

Проект охватывает компанию «Тойота Мотор», а также 162 дилеров Тойота и Лексус по всей России с более чем 2 000 пользователей в целом. Такое количество пользователей платформы предъявляет повышенные требования к ее производительности и стабильности работы в режиме 24х7. Начальная поддержка системы проводилась до момента, пока количество обращений в техническую поддержку от сотрудников дилеров и заказчика не было сведено к минимуму.

Для подготовки дилеров к работе ИТ-аналитики заказчика совместно со специалистами Columbus провели серию вебинаров, каждый из которых был посвящен разбору сценариев определенной группы бизнес-процессов: продаж, планирования и др.

«Главная особенность этого проекта – большое количество и широкая географическая распределенность дилерских центров Тойота и Лексус. У нас были высокие требования к функциональности и интерфейсу системы, продиктованные уникальными бизнес-процессами дистрибутора. В ходе реализации проекта мы существенно расширили базовые возможности Microsoft Dynamics AX 2012, что позволило успешно автоматизировать работу с дилерами», – сказал Денис Косенков, вице-президент по консалтингу компании Columbus Russia & CIS.

В дальнейших планах проектной команды – перенос функционала логистики и автоматизация проведения розничных операций: например, планирования работы логистических операторов, занимающихся доставкой автомобилей дилерам.